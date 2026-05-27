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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》吃飽秒犯睏！ 美千萬網紅推4招飯後不斷電：少吃一餐更清醒

2026/05/27 17:08

美國健康專家、千萬網紅柏格指出，高碳水飲食是飯後犯睏重要因素之一，想改善暈碳，可從控制碳水、拉長空腹時間等著手，有助讓人更清醒；情境照。（圖取自freepik）

美國健康專家、千萬網紅柏格指出，高碳水飲食是飯後犯睏重要因素之一，想改善暈碳，可從控制碳水、拉長空腹時間等著手，有助讓人更清醒；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃飽就想睡，別只怪自己太累或吃太飽。美國健康專家、千萬網紅柏格（Dr. Eric Berg, D.C.）指出，飯後犯睏常和高碳水飲食、胰島素波動有關，尤其身體若長期處於胰島素阻抗狀態，只要一進食就可能引發疲倦感。他表示，想擺脫飯後斷電，除掌握控制碳水等4原則之外，拉長空腹時間「少吃一餐」，反而可能讓人更清醒。

擁有千萬粉絲的柏格在YouTube影片中表示，許多人吃完飯後會感到昏昏欲睡，這種現象常被稱為「食物昏迷」（Food coma）或餐後嗜睡。他認為，吃完飯補充了能量，卻反而變得疲倦，代表身體可能出現某些代謝反應問題。

高碳水恐致血糖波動大

柏格指出，飯後犯睏最常見的原因之一，是攝取過多高碳水化合物，導致血糖與胰島素出現較大波動，進而影響精神狀態。此外，有些人即使已開始低碳、生酮飲食，甚至搭配間歇性斷食，飯後仍會覺得疲倦，可能與胃酸不足、消化狀況不佳、胰島素阻抗有關。當身體長期處於胰島素阻抗狀態，即使減少碳水，進食仍可能刺激胰島素分泌，身體需要一段時間調整，才會逐漸改善進食後容易疲倦的狀況。

4招擺脫飯後暈碳穩血糖

柏格建議，若想改善飯後嗜睡，可從以下4個方向著手：

拉長空腹時間：柏格表示，少吃一餐、拉長進食間隔，反而可能讓精神更清醒。原因是進食會刺激胰島素分泌，若頻繁進食，可能更容易引發疲倦。建議可從間歇性斷食開始，例如：一天吃兩餐，逐漸縮短進食時間、延長空腹時間。

嚴格控制碳水攝取：高碳水飲食是飯後犯睏重要因素之一。若正在執行低碳或生酮飲食，仍應留意每日碳水攝取量，避免不自覺吃進過多澱粉或糖分，造成胰島素波動。

蛋白質適量即可：蛋白質雖然重要，但也不宜過量。若吃下過多蛋白質，部分人也可能出現飯後疲倦；若再搭配高碳水食物，睡意可能更明顯。提醒蛋白質應維持適量，而不是愈多愈好。

給身體時間調整：身體從高碳飲食轉向低碳、生酮或斷食模式，需要時間適應，通常可能需要1至3個月。若能逐漸做到從一餐撐到下一餐，且不易飢餓，也代表胰島素阻抗可能正在改善。

多睡30分鐘也有助不斷電

柏格也提及，在身體調整期間，若想加速改善胰島素阻抗、減少飯後疲倦，可嘗試多睡30分鐘，例如：提早一點上床。此外，他也建議，可留意維生素B1、維生素D3等營養素攝取，不過，相關補充仍應依個人狀況評估，必要時諮詢醫師或營養師。

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