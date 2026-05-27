北榮鳳林分院「頤園住宿長照機構」 今開幕

台北榮總鳳林分院成立頤園長照機構，今天舉辦開幕典禮，由衛福部司長祝健芳（左四）、退輔會主委嚴德發（右五）等共同主持。（衛生局提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕鳳林鎮65歲以上高齡人口逼近3成，台北榮總鳳林分院獲得衛生福利部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」支持，投入2.26億元成立「頤園住宿長照機構」，今（27）天由衛福部長照司長祝健芳、退輔會主委嚴德發等主持開幕典禮。

開幕典禮上，衛福部長照司長祝健芳說，因應台灣社會日益增加的長照需求，衛福部從2019年起成立「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，北榮鳳林分院也積極爭取，將院區老舊建物活化整建，轉型為住宿式長照機構，將進一步提升花蓮中區住宿長照量能，實踐在地老化政策目標，讓偏鄉民眾也能享有平價、優質且有溫度的長照服務。

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「頤園」住宿長照機構總床位180床，機構設計以「家」為核心理念，擁有溫暖色調及友善空間規劃、智慧科技輔助設備。北榮鳳林、玉里分院院長胡宗明說，新的長照機構打造兼具醫療專業、人性關懷的長照環境，給長者舒適、安全又有尊嚴的環境，盼滿足花蓮中區長者日益增長之長照需求。

臺北榮民總醫院陳威明總院也說，長照服務不只是生活照顧，更關乎長者生活品質與生命尊嚴，透過醫養整合、智慧醫療服務導入，讓長者在人生不同階段都能獲得完善照護，也讓家庭照顧者減輕壓力，提升整體社會幸福感。

出席的縣府衛生局長朱家祥說明，花蓮縣共有5家機構獲「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」補助，目前已完成設立3家，包括2024年成立的部立玉里醫院「萬寧住宿長照機構」100床、去年北榮玉里分院成立的「陶園住宿長照機構」104床，以及今天開幕的「頤園住宿長照機構」180床，共提供384床；籌設中有2家，包括部立玉里醫院的「溪口住宿長照機構」200床、部立花蓮醫院「豐濱附設住宿長照機構」30床，共可提供超過600床，提供平價選項讓民眾在地安心養老。

台北榮總鳳林分院成立頤園長照機構，整理老舊建築活化，提供在地民眾需要的長照服務。（北榮鳳林分院提供）

北榮鳳林分院頤園長照中心房間採粉紅色暖色系布置，十分寬敞舒適。（北榮鳳林分院提供）

頤園長照機構內也有老人訓練上肢肌耐力的健身器材，防止肌肉流失、延緩老化。（花蓮縣衛生局提供）

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