自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

北榮鳳林分院「頤園住宿長照機構」 今開幕

2026/05/27 19:17

台北榮總鳳林分院成立頤園長照機構，今天舉辦開幕典禮，由衛福部司長祝健芳（左四）、退輔會主委嚴德發（右五）等共同主持。（衛生局提供）

台北榮總鳳林分院成立頤園長照機構，今天舉辦開幕典禮，由衛福部司長祝健芳（左四）、退輔會主委嚴德發（右五）等共同主持。（衛生局提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕鳳林鎮65歲以上高齡人口逼近3成，台北榮總鳳林分院獲得衛生福利部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」支持，投入2.26億元成立「頤園住宿長照機構」，今（27）天由衛福部長照司長祝健芳、退輔會主委嚴德發等主持開幕典禮。

開幕典禮上，衛福部長照司長祝健芳說，因應台灣社會日益增加的長照需求，衛福部從2019年起成立「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，北榮鳳林分院也積極爭取，將院區老舊建物活化整建，轉型為住宿式長照機構，將進一步提升花蓮中區住宿長照量能，實踐在地老化政策目標，讓偏鄉民眾也能享有平價、優質且有溫度的長照服務。

「頤園」住宿長照機構總床位180床，機構設計以「家」為核心理念，擁有溫暖色調及友善空間規劃、智慧科技輔助設備。北榮鳳林、玉里分院院長胡宗明說，新的長照機構打造兼具醫療專業、人性關懷的長照環境，給長者舒適、安全又有尊嚴的環境，盼滿足花蓮中區長者日益增長之長照需求。

臺北榮民總醫院陳威明總院也說，長照服務不只是生活照顧，更關乎長者生活品質與生命尊嚴，透過醫養整合、智慧醫療服務導入，讓長者在人生不同階段都能獲得完善照護，也讓家庭照顧者減輕壓力，提升整體社會幸福感。

出席的縣府衛生局長朱家祥說明，花蓮縣共有5家機構獲「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」補助，目前已完成設立3家，包括2024年成立的部立玉里醫院「萬寧住宿長照機構」100床、去年北榮玉里分院成立的「陶園住宿長照機構」104床，以及今天開幕的「頤園住宿長照機構」180床，共提供384床；籌設中有2家，包括部立玉里醫院的「溪口住宿長照機構」200床、部立花蓮醫院「豐濱附設住宿長照機構」30床，共可提供超過600床，提供平價選項讓民眾在地安心養老。

台北榮總鳳林分院成立頤園長照機構，整理老舊建築活化，提供在地民眾需要的長照服務。（北榮鳳林分院提供）

台北榮總鳳林分院成立頤園長照機構，整理老舊建築活化，提供在地民眾需要的長照服務。（北榮鳳林分院提供）

北榮鳳林分院頤園長照中心房間採粉紅色暖色系布置，十分寬敞舒適。（北榮鳳林分院提供）

北榮鳳林分院頤園長照中心房間採粉紅色暖色系布置，十分寬敞舒適。（北榮鳳林分院提供）

頤園長照機構內也有老人訓練上肢肌耐力的健身器材，防止肌肉流失、延緩老化。（花蓮縣衛生局提供）

頤園長照機構內也有老人訓練上肢肌耐力的健身器材，防止肌肉流失、延緩老化。（花蓮縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中