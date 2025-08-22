自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》三總肺癌團隊拍「武俠短片」 腳本出自外科醫師黃才旺

2025/08/22 23:03

三總肺癌團隊7大專科醫師拍攝短片，在YouToube、Threads、IG上架，掀起熱議，獲網友稱讚。（取自YouTube／三軍總醫院）

三總肺癌團隊7大專科醫師拍攝短片，在YouToube、Threads、IG上架，掀起熱議，獲網友稱讚。（取自YouTube／三軍總醫院）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕三總肺癌團隊7大專科醫師拍攝短片，在YouToube、Threads、IG上架，掀起網友狂笑、搶發，連自家人也笑翻天，寫道：「只有三總超越三總」、「誰寫出的腳本？」有網友爆料─胸腔外科醫師黃才旺。

這支1分40秒的短片，集合「武林七大高手」展現7式，有第1式神龍探肺（精準篩檢）胸腔內科醫師蔡鎮良、第2式凌波微步（單孔微創手術）胸腔外科醫師黃才旺、第3式天羅地網（立體定位導航）放射診斷部醫師柯凱雄、第4式化骨綿掌（個人化治療計畫）血液腫瘤科醫師葉人華、第5式飛雲掠影（高階影像分析）核子醫學部醫師林立凡、第6式破陣穿雲（多專科整合會診）放射腫瘤部醫師沈伯鍵、第7式金鐘護體（全面照護）病理部醫師陳燕麟等高手大集合。

整合診斷、手術、治療、照護組成三總肺癌團隊。網友一面看好，紛紛留言鼓勵：「超好玩，大推這種模式，讓醫療更親民」。 三總澎湖分院醫師吳聲政也在網上聲援自家同事：「七位醫師，各展神功，合力成就一場『醫療武林大會』，以守護每一條生命，這個江湖唯一的勝利，就是病人康復的笑容」。

第2式凌波微步（單孔微創手術）胸腔外科醫師黃才旺，也是撰寫本次短片腳本的靈魂人物。（取自YouTube／三軍總醫院）

第2式凌波微步（單孔微創手術）胸腔外科醫師黃才旺，也是撰寫本次短片腳本的靈魂人物。（取自YouTube／三軍總醫院）

也有醫師留言：「我嘴角失守了」、還有來亂的網友，留言都讓人噴飯：「希望三總可以找我們霹靂布袋戲合作」、「 看到這個，讓我想到像派遣女醫之類的醫療劇中那些跑龍套的搞笑醫療團」。佳齡醫療團隊也來湊一腳：「超好笑...從凌波微步就已經笑『鼠』，醫師們要怎麼不笑場。好想說服我們家醫師也拍這系列」、「外科那位是在炒菜？」、「我想知道醫生們在拍的時候笑場幾次」。

三總肺癌團隊拍此短片超吸睛，成功吸引眾人目光，他們不忘宣傳衛教，提醒大家肺癌居全球癌症死因之首，鼓勵大家要定期做低劑量電腦斷層LDCT篩檢，預防重於治療。

