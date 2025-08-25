自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

肺癌年輕化 把握公費篩檢

2025/08/25 05:30
肺癌年輕化 把握公費篩檢

▲電腦斷層影像顯示，肺部有1顆約7公分大腫瘤。（照片提供／何建輝）

文／何建輝

肺癌年輕化 把握公費篩檢

▲醫師提醒，肺癌年輕化趨勢愈發明顯。（照片提供／何建輝）

●案例1：40歲黃先生長期有抽菸習慣，最近自覺右胸莫名疼痛，在進行年度健檢時，醫師觸診發現右胸有不明腫塊，隨即安排影像學檢查，沒想到肺部竟有1顆約7公分大腫瘤，且癌細胞已經擴散至腦部，確診為肺癌第4期。

●案例2：42歲蔡先生身材壯碩，由於父親為肺腺癌患者，讓他對自己的健康特別有警覺心。最近摸到右胸有腫塊，就醫經檢查發現，肺部竟有1顆直徑達25公分、如排球大的腫瘤，疑似肺癌第4期，緊急安排住院切片診治。

根據臨床觀察，近年來肺癌年輕化的趨勢愈發明顯。肺癌初期通常沒有症狀，或症狀與感冒、氣喘相似，如久咳不癒、胸悶、疲倦等，故容易被人忽略。但前述2個案例都顯示，當出現胸痛、摸到腫塊時，往往已是疾病晚期，而肺癌第4期5年存活率可能不到2成，故若能早期發現，是戰勝肺癌的關鍵。

為了提早揪出肺癌，政府不斷擴大篩檢範圍。自今年起，國民健康署將公費篩檢條件下修為年滿45歲具肺癌家族史的男性、年滿40歲具肺癌家族史的女性，和年滿50歲重度吸菸者（吸菸史達30包－年以上，且戒菸未達15年），上述族群每2年可以免費接受胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）1次，透過將年齡大幅下修，可望及早發現有家族遺傳風險的民眾。

不過，有些年紀還未完全符合公費篩檢資格，但有長期抽菸、家族史、長期暴露於有害環境（如空污、PM2.5、油煙、石綿等）、有肺部病史等高風險因子的民眾，仍應主動找胸腔科醫師追蹤，並自費進行篩檢。

早期發現 抗癌關鍵

肺癌的治療成效與發現期別息息相關，肺癌第1期的5年存活率可達9成以上，第2期約47-65%，第3期約12-30%，第4期則10%以下，故早期診斷、早期治療，才不會讓人生留下遺憾。

（作者為安南醫院內科加護病房主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中