肺癌年輕化 把握公費篩檢

▲電腦斷層影像顯示，肺部有1顆約7公分大腫瘤。（照片提供／何建輝）

文／何建輝

▲醫師提醒，肺癌年輕化趨勢愈發明顯。（照片提供／何建輝）

●案例1：40歲黃先生長期有抽菸習慣，最近自覺右胸莫名疼痛，在進行年度健檢時，醫師觸診發現右胸有不明腫塊，隨即安排影像學檢查，沒想到肺部竟有1顆約7公分大腫瘤，且癌細胞已經擴散至腦部，確診為肺癌第4期。

●案例2：42歲蔡先生身材壯碩，由於父親為肺腺癌患者，讓他對自己的健康特別有警覺心。最近摸到右胸有腫塊，就醫經檢查發現，肺部竟有1顆直徑達25公分、如排球大的腫瘤，疑似肺癌第4期，緊急安排住院切片診治。

根據臨床觀察，近年來肺癌年輕化的趨勢愈發明顯。肺癌初期通常沒有症狀，或症狀與感冒、氣喘相似，如久咳不癒、胸悶、疲倦等，故容易被人忽略。但前述2個案例都顯示，當出現胸痛、摸到腫塊時，往往已是疾病晚期，而肺癌第4期5年存活率可能不到2成，故若能早期發現，是戰勝肺癌的關鍵。

為了提早揪出肺癌，政府不斷擴大篩檢範圍。自今年起，國民健康署將公費篩檢條件下修為年滿45歲具肺癌家族史的男性、年滿40歲具肺癌家族史的女性，和年滿50歲重度吸菸者（吸菸史達30包－年以上，且戒菸未達15年），上述族群每2年可以免費接受胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）1次，透過將年齡大幅下修，可望及早發現有家族遺傳風險的民眾。

不過，有些年紀還未完全符合公費篩檢資格，但有長期抽菸、家族史、長期暴露於有害環境（如空污、PM2.5、油煙、石綿等）、有肺部病史等高風險因子的民眾，仍應主動找胸腔科醫師追蹤，並自費進行篩檢。

早期發現 抗癌關鍵

肺癌的治療成效與發現期別息息相關，肺癌第1期的5年存活率可達9成以上，第2期約47-65%，第3期約12-30%，第4期則10%以下，故早期診斷、早期治療，才不會讓人生留下遺憾。

（作者為安南醫院內科加護病房主任）

