晴時多雲

健康 > 杏林動態

台南11災區聯合義診展開 6大領域醫護到齊

2025/08/24 15:15

台南11災區免費義診在柳營開跑，中醫師看診。（賴惠員服務處提供）

台南11災區免費義診在柳營開跑，中醫師看診。（賴惠員服務處提供）

〔記者楊金城／台南報導〕把醫療服務送到災區，台南溪北11個災區聯合義診行動，今（24）日在柳營國小、東山社區活動中心開跑，逾500位鄉親參加，醫師看診後給藥，也有用藥、心理健康諮詢，市府、公所並設攤派員受理救災補助等相關申請，就近服務災區民眾。

聯合義診由立委賴惠員與台南市西醫、中醫、牙醫、藥師、護理師、心理師公會發起，從今起至9月28日巡迴新營、學甲、後壁等11個行政區舉辦免費義診服務，接續是8月31日上午六甲區七甲龍湖活動中心、下午下營區中營活動中心舉辦，參加民眾可獲得飲料、柔濕巾、香皂、雨衣、漂白水或防蚊液的防災大禮包。

賴惠員表示，丹娜絲颱風與728豪雨重創溪北，家園復原雖逐步展開，但災後的壓力與健康需求不容忽視，這次號召醫師、中醫師、牙醫師、藥師、護理師、心理師等專業團體共同投入，就是希望在硬體重建之外，提供身心靈全人照護的支持，讓鄉親感受到關懷陪伴與實際幫助。

