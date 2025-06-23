遠離退化性關節炎 營養師：運動、飲食調整雙箭齊發

台南市立醫院營養師鄭婉苓指出，維持骨骼健康，不可忽視鈣質攝取，可經由牛奶、優酪乳、小魚乾等補充。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕退化性關節炎是中老年族群常見的關節疾病，常因關節軟骨磨損及慢性發炎導致活動不便與生活品質下降。除了藥物與運動，飲食調整更是提升關節保護力的關鍵之一。台南市立醫院營養師鄭婉苓指出，選擇正確的食物，有助於降低發炎、補充關節營養、減少疼痛與僵硬，進一步提升行動力。

鄭婉苓建議民眾多攝取富含Omega-3脂肪酸的食物，如鮭魚、鯖魚、亞麻籽油與堅果，有助抗發炎、減緩關節不適；此外，維生素C可促進膠原蛋白合成，建議攝取奇異果、橘子與深綠色蔬菜等天然蔬果。

請繼續往下閱讀...

為了維持骨骼健康，鈣質與維生素D攝取也不能忽視。鄭婉苓表示，可經由牛奶、優酪乳、小魚乾等食品補鈣，並且每天適度日曬與食用蛋黃、乾香菇等食物以補充維生素D。

而關節軟骨結構中含有大量膠原蛋白，蛋白質的補充也非常重要，豆魚蛋肉類皆是良好蛋白質來源，適量攝取可幫助維持關節靈活度、降低退化風險。

相對的，某些飲食則可能加劇發炎反應。她提醒民眾應減少攝取甜食、加工食品與含糖飲料，因為這類食物容易導致體內慢性發炎；此外，紅肉與高脂食物攝取過多，可能升高體內發炎反應，不利於關節修復；而過量攝取醃漬品與酒精，會干擾鈣質吸收、加速骨質流失與破壞軟骨，進而加重關節退化風險。

除了在飲食控制，鄭婉苓也強調規律運動如游泳、瑜伽、騎腳踏車等，有助於關節靈活與體重控制，減少關節負擔，透過飲食與生活習慣的雙重管理，退化性關節炎患者也能擁有較好的生活品質與活動自由。

台南市立醫院營養師鄭婉苓提醒，規律運動如游泳、瑜伽、騎腳踏車等，有助於關節靈活與體重控制，減少關節負擔。（台南市立醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法