雙和醫院急診護病比「1：13」 院方：情況緩解後撤除

雙和醫院澄清急診室並無護病比，但就醫人潮擁擠，正努力改善中。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕有網友PO出衛福部立雙和醫院白班醫師上班張張貼公告「本急診目前護病比1：13，若不耐久可以到附近其他急診（永耕、慈濟）就醫」引發熱議。由於護病比遠高於規定的1：6，驚動衛福部長邱泰源，表示會立即了解，不容許違規；雙和院方回應，急診室沒有護病比限制，該名醫師只是想告知民眾看診人潮擁擠，期待民眾體諒，情況緩解即撤除。

雙和醫院表示，本週通報消防局滿床次數已達22次，乃新北地區醫學中心壅塞之最；「超級白急診醫師」昨轉貼網友社群媒體上的貼文，說白班醫師一上班就貼公告，指衛福部護病比標準白班1:6，本急診目前護病比1：13，若不耐久可以到附近其他急診（永耕、慈濟）就醫，引發網友熱烈討論。

雙和醫院針對此事發布聲明表示：急診就診民眾與等待住院病患人數為動態變化，於急診壅塞時，民眾時而會頻繁詢問醫護人員仍需等待的就診時間，為避免影響醫療品質，故張貼相關文宣期待民眾體諒，待情況緩解後便撤除文宣。

院方指出，去年急診就醫總人數85,794人次，今（2025）年1至7月急診就醫已超過5萬人次，近期急診週間待床人數超過60人以上、近期週間滯留人數約80人、本週通報消防局滿床次數已達22次，乃新北地區醫學中心壅塞之最，加上急診醫療必須依照檢傷處理原則，優先搶救危病人，動態應對急重症病人，加上大量的留觀病人，故民眾候診時間可能會超出預期。

院方強調，急診護理人力依報局病床數及全年就醫人數而定。目前正積極充實護理人力，同時也盼民眾體諒醫護同仁辛勞，依照醫療分級分流之原則選擇就醫場域，一同打造良好的就醫環境。

