健康網》胃脹氣和上腹脹氣不同 醫警告消夜黨、夜貓子易上身

胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤指出，胃脹氣大概在每餐飯後1小時左右會發生，合併著肚臍上方的胃凸；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是曾有這樣的經驗，吃飽飯後覺得肚子鼓鼓脹脹，坐也不是，站也不是。胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤指出，胃脹氣大概在每餐飯後1小時左右會發生，合併著肚臍上方的胃凸。如果在傍晚至睡前發生，則為上腹部脹氣，不僅是胃部問題，還可能合併著腸脹氣。

最近很多民眾因「胃脹氣」就診，吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文分享，胃脹氣和上腹部脹氣是不同的概念。他針對兩者不同的症狀說明如下：

●胃脹氣

大概是每餐飯後1小時左右會發生，合併著肚臍上方的胃凸，通常在3小時或下餐前就會漸漸消失。

●上腹部脹氣

如果容易發作在傍晚至睡前，這個不僅僅需要考慮是胃部問題，還可能是合併著腸脹氣。

吳宗勤分析可能原因有6項：

1.飲食習慣

攝取過多產氣食物：如高纖五穀雜糧、豆類、花椰菜、碳酸飲料、少部分人攝取水煮蛋和茶葉蛋以及高蛋白補充劑也會。

2.進食方式

吃得太快、邊吃邊說話，或是一次吃得太多又同時攝取太多水分，都可能吞下過多空氣。

3.乳糖不耐

如果你有乳糖不耐症，食用乳製品可能會導致脹氣。

4.生活方式

消夜黨、夜貓子、情緒壓力和焦慮，會影響消化系統的正常運作。

5.缺乏運動

久坐不動會減緩腸胃蠕動。

6.其他因素：

消化不良：這是最常見的原因之一；胃食道逆流：胃酸倒流也可能伴隨脹氣的感覺；特定疾病：持續且嚴重的脹氣，有可能是某些腸胃道疾病的症狀。

居家緩解方法：

●腹部按摩：以肚臍為中心，順時針輕輕按摩腹部。

●喝溫水：有助於促進消化和氣體排出。

●薄荷油：在肚臍周圍塗抹少量薄荷油或涼膏，可能有助於舒緩。

如何在平日做好保健工作呢？吳宗勤強調，避免或減少攝取上述提到的產氣食物，細嚼慢嚥，避免在吃飯時說話。嘗試少量多餐，盡量在白天活動量大的時間吃東西，減輕消化系統的負擔。民眾不妨可以改變生活習慣，例如，飯後散步約10至30分鐘，有助於促進腸胃蠕動。規律運動可以改善消化功能並釋放一整天的身體和心理壓力。

