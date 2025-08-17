南台灣血庫拉警報 嘉女幸福小太陽志工團號召捐熱血

嘉女幸福小太陽志工團今天在嘉市垂楊捐血室舉辦第二屆「青春熱血暑於你」捐血公益活動。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕受接連颱風與豪雨影響，捐血人數銳減，南台灣血庫吃緊，嘉義女中幸福小太陽志工團今天在嘉市垂楊捐血室舉辦第二屆「青春熱血暑於你」捐血公益活動，現場安排音樂表演，號召民眾挽袖捐熱血，民眾響應公益之餘，還能享受音樂饗宴，現場氣氛熱烈。

嘉女幸福小太陽志工團成員由該校學務主任連珮瑩等師長帶領舉辦此公益活動。現任志工團社長蔡沄芮說，志工團成立至今24年，長年投入公益活動，去年首度舉辦捐血活動，獲得廣大迴響，募集171袋血液，今年再度集結各界力量，號召大家踴躍捐血，目標200袋，希望為缺血的南台灣血庫貢獻心力。

台灣血液基金會高雄捐血中心企劃課人員吳芳青說，正值暑期，亦逢南部地區連續受凡娜絲颱風、楊柳颱風及西南氣流帶來豪雨影響，交通中斷，捐血人數銳減，導致南台灣血庫亮紅燈，目前各種血型的血液都缺少，血液庫庫存量只剩3天，捐血中心盼民眾踴躍挽袖捐熱血。

參與捐血的羅先生說，他捐血10幾年了，今天一早就來排隊捐血，這是第40幾次捐血，希望能為災後的台灣注入更多力量。

捐血10餘年的羅先生（右）今天一早就來排隊捐熱血，希望為災後的台灣注入更多力量。（記者丁偉杰攝）

今天捐血活動上午9點至下午5點，並與多家在地特色商家合作，捐血者可獲得「有飲」、「大

媽泡芙」、「仁芝初豆腐冰」（三選一），另加贈「高雄蝦仔麵線兌換券」與「品安豆花兌換券」。

嘉女幸福小太陽志工團「青春熱血暑於你」捐血公益活動，現場安排音樂表演。（記者丁偉杰攝）

