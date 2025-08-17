健康網》李連杰抱病住院 醫：甲亢恐激發心臟病

62歲的「功夫皇帝」武打巨星李連杰飽受甲亢12年磨難。安南醫院表示，甲亢經過治癒以後，心臟病可緩解。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕62歲的「功夫皇帝」武打巨星李連杰今（17）日透過社群平台PO出一張躺在病床上的照片，並寫道「最近又經歷了一次無常的試煉」。據了解，他自2013年起常年累月，飽受甲狀腺亢進之苦，連心臟也出問題。根據台南安南醫院衛教資料指出，當甲亢病人出現胸痛、氣短或極度憂慮等神經精神症狀時，要特別注意。

安南醫院表示，根據動物實驗已證明甲狀腺素可以引起鼠的心肌肥厚，在臨床觀察中，原來有甲亢性心臟病的病人，在甲亢經過處理治癒以後，其中60例其心臟病未經特殊治療也隨甲亢的好轉而緩解。甲亢心臟病可以是獨立存在的，也可以是在原有其他病因所致心臟病的基礎之上發生的，此時，甲亢僅僅是使原有心臟病的病情加劇的激發因素。

李連杰的社群平台上住院照，讓影迷不捨。安南醫院呼籲，有甲亢病人胸痛更要提高警覺。（取自李連杰微博）

甲亢vs.心臟須提高警覺

●甲亢與心律失常

甲亢時心律失常最常見，包括竇性心動過速、房性期前收縮、陣發性心動過速、心室撲動、心房纖顫。大約有5％甲亢病人併發心房纖顫，隨年齡的增長發生率升高，部分病人以心房纖顫為唯一症狀而就診。

1.甲亢狀態使心肌負荷長期過重，可致心臟增大，心輸出量增加。

2.心肌耗氧量增加，能量代謝障礙。

3.快速型心律失常，尤其是心房纖顫，致心排出量下降。

4.其心衰的特點是以右心衰為多見，也可發生左心衰。

●心絞痛和心肌梗塞

甲亢併發心絞痛的發生率為0.5-20％甚至高達20─25％，多見於重症甲亢和40歲以上病人，但最年輕者僅18歲，且女性多於男性，是心肌耗氧急劇增加和氧運輸不適應所致，即使在安靜狀態下甲亢病人的心肌耗氧量也升高。因此，甲亢病人可發生安靜型心絞痛。甲亢合併冠心病者確定手術治療時宜慎重，因為有發生心肌梗塞致死的可能性。

●甲亢合併二尖瓣病症

甲亢合併二尖瓣病症機率極高，甲亢病人兒茶酚胺過多，可引起心臟的局部變性和炎性病變，當然也可累及二尖瓣。因此，當甲亢病人出現胸痛、氣短或極度憂慮等神經精神症狀時，特別是聽診發現心前喀答音，更要高度懷疑二尖瓣脫垂（Mitral Valve Prolapse）的存在。

