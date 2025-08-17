健康網》狂噴鼻噴劑「毋湯哦！」 醫解析3原因

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳表示，鼻噴劑1週建議只在嚴重情形下用2、3次，否則鼻塞會更嚴重；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣變化大，輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳分享，有患者表示因為鼻塞，每天狂噴血管收縮劑鼻噴劑，但他提醒這個藥其實亂噴會出事，鼻噴劑只能短期使用，1週建議只在嚴重情形下用2、3次，否則鼻塞會更嚴重；長期使用會讓鼻子成癮；而且鼻塞可能是其他原因，根本沒有解決。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文表示，「血管收縮劑型」的鼻噴劑雖然效果顯著且快速，但一週建議只在嚴重情形下用2、3次，若持續使用，鼻黏膜會反彈腫脹，鼻塞變更嚴重。

胡皓淳說，一直噴血管收縮劑鼻噴劑，你以為是鼻子愛噴劑，其實是它離不開，長期使用會讓鼻子失去正常調節功能，不噴就塞，變成惡性循環。此外，不只有感冒會鼻塞，還有可能是過敏性鼻炎、鼻中膈彎曲、鼻息肉所導致的鼻塞，而這些問題並非靠藥物噴一噴就會好，需要到門診檢查找出原因。

正確鼻塞處理方法

●短期鼻噴劑 OK，但不要依賴。

●保持鼻腔濕潤，可用生理食鹽水洗鼻。

●環境清潔、防過敏原如塵蟎。

●睡眠充足、補強免疫力。

●若症狀反覆出現，請乖乖來找耳鼻喉科醫師檢查。

