自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》日食2-3克蒟蒻顧健康 研究：減重、護心、降血脂

2025/08/18 07:25

研究表示，每天攝取約2-3公克蒟蒻有助於體重管理、改善血糖與血脂、維持腸道健康；示意圖。（圖取自photoAC）

研究表示，每天攝取約2-3公克蒟蒻有助於體重管理、改善血糖與血脂、維持腸道健康；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕號稱為「健康明星」的蒟蒻好處多多，你認識嗎？台灣營養基金會董事吳映蓉於臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文分享，蒟蒻不是「只有口感」的食物，而是一種富含水溶性膳食纖維的健康食材，每天攝取約2-3公克即有助於體重管理、改善血糖與血脂，還能維持腸道健康。

吳映蓉說，蒟蒻又被稱為「魔芋葡甘露聚醣（konjac glucomannan）」，在亞洲飲食中相當常見，不論是火鍋料、涼拌小菜，甚至做成蒟蒻麵，都能帶來清爽的口感。除了低熱量，它的營養價值與健康功效，近年也越來越受到科學研究的重視。

蒟蒻3優點

吳映蓉表示，蒟蒻幾乎不含蛋白質與脂肪，它的特色在於含有大量的「葡甘露聚醣（kglucomannan）」，這是一種水溶性膳食纖維，具有以下3個好處：

●熱量低：100公克蒟蒻熱量不到10大卡，非常適合體重管理。

●高纖維：膳食纖維能促進腸道蠕動，幫助排便順暢。尤其是水溶性纖維更是腸道好菌喜歡的食物。

●含鈣：部分加工蒟蒻會加入石灰水，因此含有一定量的鈣質。

研究證實3大健康效益

●幫助減重：2020年有研究指出，每天補充大約2–3公克的蒟蒻纖維，持續2個月左右，平均可以幫助過重或肥胖的人減掉將近1公斤。

●降膽固醇：2017年有研究表明，每天攝取3公克蒟蒻纖維，吃3–12週，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）大約能降10%，非高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）也能降7%。

●保護心血管：2024年有研究顯示，每天補充3–5公克的蒟蒻纖維，連續1–3個月，可以顯著降低總膽固醇、壞膽固醇和載脂蛋白（ApoB1），但對三酸甘油酯和好膽固醇影響不大。

吳映蓉建議，日常實用蒟蒻纖維劑量約每日2–3公克（差不多就是蒟蒻麵或蒟蒻零食裡的1份量），持續吃2個月左右，就可能對體重、血脂有幫助；劑量太高雖然效果可能更強，但容易脹氣，最好循序漸進。

吳映蓉提醒，雖然蒟蒻好處多，但食用上也要注意2點：不宜空腹大量食用，因蒟蒻吸水膨脹後可能造成脹氣或腹部不適；均衡飲食，蒟蒻幾乎不含蛋白質、維生素，因此不能取代正餐，仍要記得搭配其他營養均衡的食物，才能真正吃出健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中