健康網》日食2-3克蒟蒻顧健康 研究：減重、護心、降血脂

研究表示，每天攝取約2-3公克蒟蒻有助於體重管理、改善血糖與血脂、維持腸道健康；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕號稱為「健康明星」的蒟蒻好處多多，你認識嗎？台灣營養基金會董事吳映蓉於臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文分享，蒟蒻不是「只有口感」的食物，而是一種富含水溶性膳食纖維的健康食材，每天攝取約2-3公克即有助於體重管理、改善血糖與血脂，還能維持腸道健康。

吳映蓉說，蒟蒻又被稱為「魔芋葡甘露聚醣（konjac glucomannan）」，在亞洲飲食中相當常見，不論是火鍋料、涼拌小菜，甚至做成蒟蒻麵，都能帶來清爽的口感。除了低熱量，它的營養價值與健康功效，近年也越來越受到科學研究的重視。

請繼續往下閱讀...

蒟蒻3優點

吳映蓉表示，蒟蒻幾乎不含蛋白質與脂肪，它的特色在於含有大量的「葡甘露聚醣（kglucomannan）」，這是一種水溶性膳食纖維，具有以下3個好處：

●熱量低：100公克蒟蒻熱量不到10大卡，非常適合體重管理。

●高纖維：膳食纖維能促進腸道蠕動，幫助排便順暢。尤其是水溶性纖維更是腸道好菌喜歡的食物。

●含鈣：部分加工蒟蒻會加入石灰水，因此含有一定量的鈣質。

研究證實3大健康效益

●幫助減重：2020年有研究指出，每天補充大約2–3公克的蒟蒻纖維，持續2個月左右，平均可以幫助過重或肥胖的人減掉將近1公斤。

●降膽固醇：2017年有研究表明，每天攝取3公克蒟蒻纖維，吃3–12週，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）大約能降10%，非高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）也能降7%。

●保護心血管：2024年有研究顯示，每天補充3–5公克的蒟蒻纖維，連續1–3個月，可以顯著降低總膽固醇、壞膽固醇和載脂蛋白（ApoB1），但對三酸甘油酯和好膽固醇影響不大。

吳映蓉建議，日常實用蒟蒻纖維劑量約每日2–3公克（差不多就是蒟蒻麵或蒟蒻零食裡的1份量），持續吃2個月左右，就可能對體重、血脂有幫助；劑量太高雖然效果可能更強，但容易脹氣，最好循序漸進。

吳映蓉提醒，雖然蒟蒻好處多，但食用上也要注意2點：不宜空腹大量食用，因蒟蒻吸水膨脹後可能造成脹氣或腹部不適；均衡飲食，蒟蒻幾乎不含蛋白質、維生素，因此不能取代正餐，仍要記得搭配其他營養均衡的食物，才能真正吃出健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法