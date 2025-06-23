照護失智林芳郁5年 林靜芸：他想回到我的星球

▲林靜芸替林芳郁完成心願，成立基金會協助外科醫師養成及進修。（林芳郁教授醫學教育衛生基金會提供）

記者林志怡／台北報導

▲林芳郁生病後很黏太太，林靜芸也陪伴他走過春夏秋冬。（林靜芸醫師提供）

前衛生署長、心臟外科權威醫師林芳郁，5年前罹患失智症，他的妻子、整形外科名醫林靜芸說，林芳郁剛生病時，感覺兩人就像在不同的星球，但也明白丈夫很努力地想回到她身邊，公開林芳郁的病情讓她非常心痛，卻也因此獲得很多人的幫助，呼籲有同樣情況的照顧者，務必尋求外部資源協助。

▲整型外科醫師林靜芸出席活動分享失智者家屬心聲。 （記者林志怡攝）

照顧者應尋求外部資源協助

▲林靜芸公開照顧經驗盼能幫助更多人。 （林靜芸醫師提供）

台灣約有35萬名失智症患者，林靜芸說，林芳郁一開始行為出現異常時，他們根本不知道面對的是什麼疾病，她只能整天跟在丈夫後面，但也幫不上忙，「有一陣子我整天罵他說，你是不是外星人、你是什麼地方派來的人，你把我先生藏到哪去了，趕快把我先生還我」。

請繼續往下閱讀...

林靜芸說，兩人像在不同的星球，林芳郁有一次在大安森林公園走了13圈不肯回來，她本來不懂為什麼丈夫會這麼做，「我後來才了解，他很努力、很努力用他的方法，想要回到我的星球」。她從捨不得公開林芳郁的病情，到如今願意承認、坦白，是希望與其他照顧者分享經歷，公開病情沒什麼可怕，有其他人的幫助，或許很多問題突然就有解了。

「我的個性可能跟爸爸比較像」，林芳郁的兒子、台灣大哥大總經理林之晨說，得知父親病情時，他覺得這就是老天爺的安排，遇到狀況就好好面對。父親有一個階段一直往外跑，甚至曾經走失，好幾次都是他開車在台北市大街小巷尋找，所以後來準備定位手錶希望保護爸爸安全。

林之晨說，他想像爸爸回到2、3歲需要被照顧，每次到父母家一定先給父親擁抱與親吻，離開時也會約好下次再來，這半年來很高興看到父親的情況穩定且稍有改善。

國內核准2款失智症新藥上市

近年失智症新藥問世，健保署長石崇良表示，目前國內食藥署已核准2款失智症新藥上市，其中1款更已對健保署提出給付申請，並啟動醫療科技評估，待報告出爐後，會再進行下一步安排，包括專家討論、藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議等，預計年底有機會進入討論。

台大成立林芳郁教授基金會

此外，林芳郁任職北榮院長期間，曾向外募款鼓勵年輕醫師出國進修，退休後也希望替母校台大外科做相同的事情，如今猝然生病，林靜芸為替丈夫完成心願，昨日也宣布在台大外科成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，協助外科醫師養成教育及進修。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法