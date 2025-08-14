健康網》高歌突倒地！8旬翁猝逝如郭金發 醫：9成心臟病

一名80歲老先生參加歌唱比賽，突然倒地不起，送醫後不幸離世。醫師建議，50歲以上年長者最好做心臟檢查，事先了解心臟結構性疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高雄市為銀髪族舉辦歌唱大賽，一名80歲老先生在舞台上高歌時，人突然往後仰倒地不起，送醫後離世，不禁讓人想起唱紅「燒肉粽」的國寶級歌王郭金發猝逝舞台。針對這樣的不幸事件，宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，因為無預期的非外力因素死亡，90%以上是心臟問題，若平日發生3種狀況，就要警戒。

近年為了鼓勵銀髮族有社交活動，讓他們走出家門，保持健康的身心，各地會舉辦多元活動。不料，高雄舉辦的歌唱大賽，卻傳出8旬老先生上台唱歌唱到一半，整個人倒地不起，經送醫急救仍不治，讓親朋好友不捨。

這起事件也讓人聯想到，2016年國寶級歌王郭金發在高雄表演時，他在舞台上正唱著最受歡迎的「燒肉粽」這首歌時，人突然倒臥昏迷，送醫後仍救不回，驟逝舞台，讓家人與歌迷傷心。

針對這樣的憾事，劉中平說，目前在發病1小時內就死亡的「猝死」，90%是因為心臟病造成的。因為人的身體是精密設計的，每天都會好好運轉，疾病要奪去我們的生命需要一點時間，而人類也會搏鬥求生。唯獨負擔全身血液循環的心臟，若是出狀況，立刻就會威脅我們的生命。

劉中平說明，超過一半的猝死在發生前沒有任何預兆，常讓大家猝不及防，猝死的危險因素，包括抽煙、高血壓、高血脂、糖尿病，如果及早處理心臟疾病，特別是冠狀動脈疾病及心律不整，就能減少猝死發生。

注意心臟危險訊號

劉中平提醒民眾，平日如果有任何的危險訊號時就要警戒：

●胸口會悶、會痛，心臟突然加速起來

要小心是否心肌梗塞發作，或是心律不整產生了。

●頭暈、眼前發黑

要擔心是否腦部循環不良，有可能是心臟無法供血到腦部了，也可能是腦中風的前兆。

●手腳發軟、不聽使喚

要注意是否血液循環不良，也有可能是電解質失衡，導致肌肉無法收縮。

年長者守護心臟的良方

劉中平針對年長者，提出保護心臟的2項建議：

1從事不熟悉或是高強度的運動前，先控制好三高。

例如，從事馬拉松、爬高山、或是競賽運動，要先控制好三高，包括：高血壓、高血糖、高血脂。

2年紀超過50歲以上，建議做一下心臟的檢查。

這樣可以避免有了心臟結構性的疾病卻不知道，例如，冠狀動脈疾病，或是瓣膜性疾病。如果年紀大的人不知道這些疾病，突然從事高強度運動，可能會有猝死的風險。

劉中平指出，一旦爆發猝死，患者的死亡率高達9成，不過如果即時開始CPR和使用體外去顫器AED的話，可以提高存活機會，搶救生命。

