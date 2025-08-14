自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高歌突倒地！8旬翁猝逝如郭金發 醫：9成心臟病

2025/08/14 12:15

一名80歲老先生參加歌唱比賽，突然倒地不起，送醫後不幸離世。醫師建議，50歲以上年長者最好做心臟檢查，事先了解心臟結構性疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

一名80歲老先生參加歌唱比賽，突然倒地不起，送醫後不幸離世。醫師建議，50歲以上年長者最好做心臟檢查，事先了解心臟結構性疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高雄市為銀髪族舉辦歌唱大賽，一名80歲老先生在舞台上高歌時，人突然往後仰倒地不起，送醫後離世，不禁讓人想起唱紅「燒肉粽」的國寶級歌王郭金發猝逝舞台。針對這樣的不幸事件，宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，因為無預期的非外力因素死亡，90%以上是心臟問題，若平日發生3種狀況，就要警戒。

近年為了鼓勵銀髮族有社交活動，讓他們走出家門，保持健康的身心，各地會舉辦多元活動。不料，高雄舉辦的歌唱大賽，卻傳出8旬老先生上台唱歌唱到一半，整個人倒地不起，經送醫急救仍不治，讓親朋好友不捨。

這起事件也讓人聯想到，2016年國寶級歌王郭金發在高雄表演時，他在舞台上正唱著最受歡迎的「燒肉粽」這首歌時，人突然倒臥昏迷，送醫後仍救不回，驟逝舞台，讓家人與歌迷傷心。

針對這樣的憾事，劉中平說，目前在發病1小時內就死亡的「猝死」，90%是因為心臟病造成的。因為人的身體是精密設計的，每天都會好好運轉，疾病要奪去我們的生命需要一點時間，而人類也會搏鬥求生。唯獨負擔全身血液循環的心臟，若是出狀況，立刻就會威脅我們的生命。

劉中平說明，超過一半的猝死在發生前沒有任何預兆，常讓大家猝不及防，猝死的危險因素，包括抽煙、高血壓、高血脂、糖尿病，如果及早處理心臟疾病，特別是冠狀動脈疾病及心律不整，就能減少猝死發生。

注意心臟危險訊號

劉中平提醒民眾，平日如果有任何的危險訊號時就要警戒：

●胸口會悶、會痛，心臟突然加速起來

要小心是否心肌梗塞發作，或是心律不整產生了。

●頭暈、眼前發黑

要擔心是否腦部循環不良，有可能是心臟無法供血到腦部了，也可能是腦中風的前兆。

●手腳發軟、不聽使喚

要注意是否血液循環不良，也有可能是電解質失衡，導致肌肉無法收縮。

年長者守護心臟的良方

劉中平針對年長者，提出保護心臟的2項建議：

1從事不熟悉或是高強度的運動前，先控制好三高。

例如，從事馬拉松、爬高山、或是競賽運動，要先控制好三高，包括：高血壓、高血糖、高血脂。

2年紀超過50歲以上，建議做一下心臟的檢查。

這樣可以避免有了心臟結構性的疾病卻不知道，例如，冠狀動脈疾病，或是瓣膜性疾病。如果年紀大的人不知道這些疾病，突然從事高強度運動，可能會有猝死的風險。

劉中平指出，一旦爆發猝死，患者的死亡率高達9成，不過如果即時開始CPR和使用體外去顫器AED的話，可以提高存活機會，搶救生命。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中