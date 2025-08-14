健康網》喝瓶裝水恐喝毒？ 研究：失智者腦中塑膠微粒多10倍

營養師黃品瑄表示，塑膠微粒的尺寸極小，可以進入細胞在大腦中累積，想要預防攝取過多，最簡單的方式還是直接減少飲用瓶裝水；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕瓶裝水是日常隨處可見的飲料，你以為只是喝了好解渴，卻可能不知道，也默默喝下不少危害健康的毒素。營養師黃品瑄表示，塑膠製品是否造成人體危害，其實不僅需要考量耐熱度等因素，存在其中的塑膠微粒，也會悄悄毒害大腦。她並指出，根據國外2025年最新研究顯示，失智症患者腦中的塑膠微粒含量，甚至是一般人的將近10倍。

你以為多喝水多健康？小心喝多了，失智可能找上你！黃品瑄於臉書專頁「黃品瑄 營養師」發影音指出，很多人以為塑膠製品只要留意耐熱溫度、有沒有塑化劑殘留，事實上塑膠製品裡的塑膠微粒，也會帶來想不到的危害。國外研究便顯示，失智症患者腦中的塑膠微粒含量，相較於一般人高出近10倍以上。

黃品瑄進一步表示，塑膠微粒常常會出現在瓶裝水或者是一些塑膠容器中，甚至是老化的自來水與濾水器管線中。舉例來說，光是打開保特瓶瓶蓋的簡單動作，塑膠微粒就會因為磨損而掉入水中，進而讓我們在無形中喝下去。

玻璃、不鏽鋼製品盛裝飲品減攝取

此外，黃品瑄也說明，塑膠微粒的尺寸極小，小到可以進入細胞、穿越血腦障壁，進入我們的大腦中累積。因此，想要預防攝取過多的塑膠微粒，最簡單的方式還是直接減少飲用瓶裝水，改為選擇使用玻璃、不鏽鋼製品來盛裝水或飲料；或是選擇品質比較好的濾水系統，或可有效過濾塑膠微粒。

最後，黃品瑄提醒，除應避免飲用瓶裝水之外，也要避免將這類容器長期曝曬於高溫環境中，才能降低塑膠微粒的釋放。

營養師黃品瑄說，除了避免飲用瓶裝水，日常改為使用玻璃、不鏽鋼製品來盛裝水或飲料，也有助於減少吃下塑膠微粒；情境照。（圖取自freepik）

