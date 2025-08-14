限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》喝瓶裝水恐喝毒？ 研究：失智者腦中塑膠微粒多10倍
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕瓶裝水是日常隨處可見的飲料，你以為只是喝了好解渴，卻可能不知道，也默默喝下不少危害健康的毒素。營養師黃品瑄表示，塑膠製品是否造成人體危害，其實不僅需要考量耐熱度等因素，存在其中的塑膠微粒，也會悄悄毒害大腦。她並指出，根據國外2025年最新研究顯示，失智症患者腦中的塑膠微粒含量，甚至是一般人的將近10倍。
你以為多喝水多健康？小心喝多了，失智可能找上你！黃品瑄於臉書專頁「黃品瑄 營養師」發影音指出，很多人以為塑膠製品只要留意耐熱溫度、有沒有塑化劑殘留，事實上塑膠製品裡的塑膠微粒，也會帶來想不到的危害。國外研究便顯示，失智症患者腦中的塑膠微粒含量，相較於一般人高出近10倍以上。
請繼續往下閱讀...
黃品瑄進一步表示，塑膠微粒常常會出現在瓶裝水或者是一些塑膠容器中，甚至是老化的自來水與濾水器管線中。舉例來說，光是打開保特瓶瓶蓋的簡單動作，塑膠微粒就會因為磨損而掉入水中，進而讓我們在無形中喝下去。
玻璃、不鏽鋼製品盛裝飲品減攝取
此外，黃品瑄也說明，塑膠微粒的尺寸極小，小到可以進入細胞、穿越血腦障壁，進入我們的大腦中累積。因此，想要預防攝取過多的塑膠微粒，最簡單的方式還是直接減少飲用瓶裝水，改為選擇使用玻璃、不鏽鋼製品來盛裝水或飲料；或是選擇品質比較好的濾水系統，或可有效過濾塑膠微粒。
最後，黃品瑄提醒，除應避免飲用瓶裝水之外，也要避免將這類容器長期曝曬於高溫環境中，才能降低塑膠微粒的釋放。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應