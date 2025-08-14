颱風後慎防「類鼻疽」 新增5本土病例

▲疾管署提醒民眾風災後清理家園時，應戴口罩、防水手套及穿長靴；示意圖。（照片來源：shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕楊柳颱風來匆匆去匆匆，風災過後是類鼻疽流行高峰期，疾管署昨也公布，近期新增5例本土類鼻疽病例，其中1名高雄60多歲男性住院當天就死亡，感染源待釐清，不排除與長期使用非自來水水源，或是強風暴雨使病菌暴露地面，造成吸入、食入或其他接觸傳播有關，提醒民眾風災後清理家園時，應戴口罩、防水手套及穿長靴。

新增1例死亡 長期使用非自來水

疾管署副署長曾淑慧表示，國內8月5日至12日新增5例本土類鼻疽，分別為高雄3例及台中、台南各1例，在50多歲至80多歲之間，發病日介於7月20日至8月2日，個案均有糖尿病或高血壓等慢性病史，其中2位具污水、污泥接觸史。

曾淑慧也說明，其中1例高雄60多歲男性死亡，在8月2日至7日陸續出現發燒、胸悶、呼吸喘、腹痛、咳嗽等症狀且病況加劇，多次就醫，並於7日住院，但病程變化快速，當天就因疑似敗血性栓塞併呼吸衰竭死亡。

曾淑慧指出，該名死亡男性的污水、污泥接觸史不詳，但長期使用非自來水水源，或是強風暴雨使病菌暴露地面，造成吸入、食入或其他接觸傳播，均可能是染病原因。

疾管署統計，今年累計40例本土類鼻疽，包含3例死亡，為歷年同期第3高，其中18例於丹娜絲颱風後發病，分布在高雄14例、台中2例及台南2例。

疾管署也公布新增5例本土鉤端螺旋體病，其中3例有污水、污泥接觸史；今年累計24例，介於20多歲至70多歲，其中9例於丹娜絲颱風後發病，共計台中3例及花蓮、南投、台北、基隆、台南、嘉義縣各1例。

曾淑慧提醒，除了接觸傳播外，經由食入受污染的水或吸入性感染均會致病，民眾須將水煮沸再飲用，且清理家園時要戴口罩、防水手套及穿長靴。糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫。

