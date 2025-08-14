禁菸場所二手菸暴露 醫院最慘！新制開罰逾4600萬

國健署提醒民眾遵守禁菸規範，打造無菸環境。（國健署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內法定禁菸場所超過3.3萬處，但國健署最新調查發現，法定禁菸公共場所的二手菸暴露率從2022年的4%上升至7.1%。其中，最常見重災區是醫療院所外；從2023年3月22日菸害防制法修正擴大禁菸空間以來，出現相關違法吸菸、未張貼明顯禁菸標示已開罰逾9千件，金額超過4600萬元。

國健署菸害防制組簡任技正陳麗娟表示，根據國人吸菸行為調查結果顯示，去（2024）年醫療院所、各級學校、室外運動場所、休閒、娛樂及消費室內場所等等禁菸公共場所的二手菸暴露率為7.1%，較2022年的4%上升。其中，最常有人在成人面前吸菸的禁菸地點是醫療院所外，其次是大學以上學校。

若以醫療院所來說，不少單位已祭出因應措施。陳麗娟舉例，淡水馬偕紀念醫院於吸菸熱點設置禁菸鈴提醒民眾；彰化基督教醫院透過Podcast、LINE與Facebook等數位平台播放菸檳防制定時廣播；義大醫院更開發專利「菸」霧偵測器。

另外，國健署也委託消基會在去年5月至10月期間以明訪（實地訪查）及暗訪（不定點不預期實地觀察）方式，了解禁菸場所的法令遵循情形。

消基會秘書長陳雅萍指出，明訪抽樣429個禁菸場所，於14個場所發現「違規吸菸行為人」，其中6處為醫療機構，尤其容易於急診出入口或停車場附近吸菸，或許與親友生病有關，其餘尚有房仲業、超商及咖啡店騎樓。同時在72間學校中，發現10間的樓梯間有菸蒂，但未必是學生，也可能是其他校園訪客留下。

在暗訪方面，共觀察6120家禁菸場所，有50家主要入口處未張貼禁菸標示，以餐飲店及公眾消費的室內場所居多。此外，也在2處發現吸菸行為人，分別為醫院與機場。

陳麗娟提醒，禁菸場所應於所有入口處設置明顯禁菸標示，並不得供應吸菸有關器物，違規場所負責人可處1萬元至5萬元罰鍰；在禁菸場所吸菸，則可處2000元至1萬元罰鍰。

陳麗娟指出，截至去年底，全國合計公告3萬3997處禁菸場所。從2023年菸害防制法修正擴大禁菸空間以來，截至今年7月底，地方衛生局共稽查132萬餘次，針對違法吸菸者裁處6601件、1291萬餘元；未張貼明顯禁菸標示裁處2477件、3311萬餘元。

國健署長沈靜芬強調，二手菸對人體會造成傷害，尤其影響兒少的呼吸道，目前已擴大禁菸場所，但仍發現有違規情形，將加強宣導，並持續與各單位合作執法，避免國人受二手菸危害。

