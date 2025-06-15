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恐怖黴菌「從內噬人」！研究揭暖化幫凶 美國已爆疫情

2025/06/15 11:22

圖為麴菌（Aspergillus）正在釋放孢子，此類真菌因氣候變遷及抗藥性，對全球健康構成威脅。（圖取自維基百科）

圖為麴菌（Aspergillus）正在釋放孢子，此類真菌因氣候變遷及抗藥性，對全球健康構成威脅。（圖取自維基百科）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕致命的麴菌（Aspergillus）是一類正在全球蔓延的危險黴菌，因氣候變遷與抗藥性而加劇其「由內而外」的健康與糧食威脅。英國曼徹斯特大學（The University of Manchester）最新研究警告，高碳排恐使歐洲數百萬人暴露於感染風險中。

根據《Earth.com》報導，英國曼徹斯特大學研究鎖定三種主要麴菌：黃麴菌（A. flavus）、煙麴菌（A. fumigatus）及黑麴菌（A. niger）。研究員諾曼·范·萊恩博士（Dr. Norman van Rhijn）表示，麴菌基因易適應壓力，農場與醫療院所的唑類（azole）藥物使用重疊，正加速其抗藥性演化。

氣候變遷正重塑全球黴菌分布。研究模擬顯示，高碳排下，歐洲適合黃麴菌的範圍恐增16%，百萬人面臨風險；致病的煙麴菌影響範圍更可能擴大77.5%，威脅900萬人。非洲部分地區則可能因過熱抑制真菌生長，顯示區域差異。

醫院麴菌爆發及重症患者的頑固感染案例增加。空氣中孢子濃度上升，恐致更多人住院、治療成本更高，且真菌診斷工具落後。麴菌產生的黴菌毒素（mycotoxin）亦重創農業，美國玉米業年損可逾10億美元（約新台幣298.6億元）。

唑類抗藥性在歐亞攀升，抗藥性麴菌感染死亡率逾50%，替代藥物具副作用。世界衛生組織（ WHO）已於2022年將麴菌及念珠菌（Candida）列為新興威脅。專家呼籲整合監測追蹤孢子，加速疫苗與藥物研發。此研究發表於《研究廣場》（Research Square）期刊。

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