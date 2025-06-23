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猩紅熱VS.腸病毒 發燒出疹大不同

2025/06/23 05:30
猩紅熱VS.腸病毒 發燒出疹大不同

▲孩子發燒並出現紅疹，應密切注意食慾與活動力，如胃口不佳或活力不佳，需就醫治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／蕭相如

皮膚是人體最大的器官，出現紅疹原因不外乎感染性疾病或過敏反應，紅疹的樣子大同小異，光從紅疹的型態就要找出致病原因相當困難。

●案例1：8歲的小莉（化名）就醫3天前，開始有喉嚨痛與發燒的情形，雖然有多喝水與休息，但是狀況改善有限。就醫當天，她的軀幹和上肢出現了許多紅色、會癢的小點點，因此就醫。

診斷時可見她的扁桃腺很腫，因此進行A型鏈球菌的抗原快速篩檢，檢驗結果呈現陽性，診斷為猩紅熱，並開立了口服抗生素。3天後的回診，她的喉嚨痛與發燒都消失了，因此開立同樣的抗生素，完成整個療程。

●案例2：14個月大的小芬（化名）就醫3天前，出現發燒和不敢吃熱食的情形，之後，手掌和腳掌都長出紅色小點點，因此就醫。

查閱她的《兒童健康手冊》，確認她有接種過麻疹疫苗。之後，發現她口內有3顆小潰瘍，手掌和腳掌都有紅色小點點，診斷為手足口病。由於沒有肌躍型抽搐等危險徵兆，就開立口服藥，並進行衛教指導。之後的門診追蹤，已經沒有發燒，並且恢復正常飲食。

這2個案例的紅疹樣子大同小異，但是加上臨床的症狀，就可以大大縮小可能的範圍。首先是年紀，猩紅熱是受到A型鏈球菌的細菌感染所致，好發於5-15歲的兒童；手足口病是常由腸病毒引起，主要侵犯5歲以下幼童。

紅疹的位置也很重要，猩紅熱的紅疹分布於軀幹和四肢；手足口病的紅疹分布於手掌和腳掌。

孩子有症狀快就醫診斷

如果孩子發燒並出現紅疹，建議密切注意食慾與活動力，如胃口不佳或活力不佳，需就醫治療。

（作者為基隆長庚醫院、林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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