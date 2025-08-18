打造國際級治癌量能 北榮將打造「硼中子捕獲治療中心」

北榮硼中子捕獲治療中心動工。（北榮提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕台北榮總「硼中子捕獲治療中心」於今（18）日舉行動工典禮，預計2027年完工啟用，屆時北榮將成為全球極少數同時擁有「重粒子治療」與「硼中子捕獲治療」的醫療機構，為癌症治療再添新動能。

北榮院長陳威明表示，與清華大學合作進行硼中子捕獲癌症治療（BNCT），可追溯自2010年8月11日開始第1例，迄今已治療超過600位病人，累積許多經驗，尤其是針對復發性頭頸癌及腦部腫瘤治療成效良好，對於骨肉瘤、脊索瘤及乳癌療效亦佳。

請繼續往下閱讀...

陳威明指出，考量清大原子爐終有除役的一天，院方即著手規劃興建，後續承蒙漢民科技創辦人兼董事長黃民奇慷慨捐贈陽明交通大學加速器型硼中子捕獲治療設備，並委由台灣唯一研發本土大型放射治療設備的禾榮科技建置於北榮，期許2年後完工啟用後，嘉惠更多海內外的癌症病人。

陽明交通大學副校長楊慕華代表宣讀校長林奇宏賀詞，強調去年10月22日三方簽署捐贈後，經審慎規劃評估設計，硼中子捕獲治療中心終於正式動工，期望由學界、醫界及產業界緊密合作，共同打造世界級的BNCT中心，達成幫助臨床教學及促進癌症研究的多重目標，與國際醫療接軌。

BNCT是利用腫瘤對於含硼藥物會選擇性攝取的特性，再利用中子引發放射反應的治療方法，結合標靶治療與放射治療的優點。基本概念是利用硼-10同位素的中子捕獲反應來選擇性地摧毀癌細胞，卻又不影響正常組織細胞，提供精準癌細胞內標靶放射治療。

北榮副院長李偉強指出，北榮從開始第1例復發性頭頸癌臨床試驗至今，已將適應症範圍從過去無法治療的復發性頭頸癌與腦瘤，擴展至胸腔、腰椎及腹股溝區附近的病灶，包括瀰漫性中線神經膠細胞瘤、復發性三陰性乳癌、復發性肺癌、間葉性軟骨肉瘤、復發性骨肉瘤、復發性惡性肉瘤、復發性脊索瘤和復發性黑色素瘤等，展現BNCT在多種癌症治療上的潛力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法