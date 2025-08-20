自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》飲料微塑膠大解析 研究：熱茶和熱咖啡含量高

2025/08/20 13:02

一項研究發現，從熱咖啡、冰咖啡、熱茶、冰茶、果汁、能量飲料，和軟性飲料相比，熱茶和熱咖啡中的微塑膠濃度最高；圖為情境照。（圖取自freepik）

一項研究發現，從熱咖啡、冰咖啡、熱茶、冰茶、果汁、能量飲料，和軟性飲料相比，熱茶和熱咖啡中的微塑膠濃度最高；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕微塑膠無所不在，它存在空氣中、海洋和河流中、在鯊魚的腸道中，以及在生長的植物中。事實上，也同步存在於人體器官中，包括血液、大腦中，有越來越多研究發現，會造成健康危害。從一項研究發現，從熱咖啡、冰咖啡、熱茶、冰茶、果汁、能量飲料，和碳酸飲料相比，熱茶和熱咖啡中的微塑膠濃度最高。研究希望藉此提供公共衛生政策介入的基礎。

獨立報》報導，微塑膠進入人體的一個主要途徑，就是透過我們喝下的液體。先前的研究已經證實，自來水與瓶裝水中都含有微塑膠，但最新研究進一步揭露，熱飲可能比想像中更容易成為微塑膠的重要來源。

英國伯明罕大學（University of Birmingham）的研究團隊，檢測155種常見的軟性飲料，包括冷飲與熱飲，了解人們在日常飲用各類飲品時，平均可能接觸到多少微塑膠。這項調查發現，所有飲品中，熱茶與熱咖啡的微塑膠濃度最高。這表示，高溫以及製作熱飲時所使用的過程，可能導致更多微塑膠進入飲品中。

研究團隊評估31種不同類型的飲品，這些都是2024年從超市與咖啡店購買的英國知名品牌產品。檢測範圍包括熱咖啡、冰咖啡、熱茶、冰茶、果汁、能量飲料，以及碳酸飲料。樣本經過過濾後，再透過顯微鏡影像分析，計算其中的微塑膠數量。

研究顯示，以一次性紙杯沖泡的熱茶微塑膠含量最高，每杯平均約22個微塑膠顆粒；相較之下，玻璃杯每杯平均約14個。更昂貴的茶包則釋放出最多的塑膠，每杯平均高達24到30個微塑膠顆粒。同樣地，在熱咖啡的檢測中，研究結果「強烈表明1次性杯子材料，是我們熱咖啡樣本中微塑膠的主要來源」。

由於並非所有樣本都以單杯計算，研究團隊將整體結果以每公升微塑膠數量呈現：

●熱茶：每公升49至81個微塑膠

●熱咖啡：每公升29至57個微塑膠

●冰茶：每公升24至38個微塑膠

●冰咖啡：每公升31至43個微塑膠

●果汁：每公升19至41個微塑膠

●能量飲料：每公升14至36個微塑膠

●碳酸飲料：每公升13至21個微塑膠

該研究的作者認為，由於人們一天中喝的不僅僅是水，還會喝茶、咖啡、果汁等，在檢測的所有冷熱飲料中，都普遍存在微塑料，這樣的結果值得關注。作者亦希望透過這項研究，讓微塑膠暴露範圍可以更清晰，得以作為更廣泛的環境與公共衛生干預措施的基礎。

