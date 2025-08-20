自由電子報
晴時多雲

健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

男女有別！ 中研院領先全球抓出早期肺癌患者高復發關鍵

2025/08/20 13:39

中研院化學所特聘研究員陳玉如團隊，和美國團隊合作分析全球數百個案，完成首次涵蓋歐美與亞洲多族群的大規模肺腺癌蛋白基因體研究。（記者楊媛婷攝）

中研院化學所特聘研究員陳玉如團隊，和美國團隊合作分析全球數百個案，完成首次涵蓋歐美與亞洲多族群的大規模肺腺癌蛋白基因體研究。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院化學所特聘研究員陳玉如團隊和美國團隊合作，完成全球首次涵蓋歐美與亞洲多族群大規模肺腺癌蛋白基因體研究，證實環境致癌物對全球肺癌患者有普遍影響，並發現部分早期肺腺癌患者蛋白體特徵跟晚期患者類似，並因性別受不同因子影響，團隊已投入高復發風險血液檢測，最快2年內落地使用。

陳玉如團隊2020年時分析東亞患者，找出不吸菸肺癌機轉，和美國臨床蛋白基因體腫瘤分析聯盟（CPTAC）合作，擴大分析全球406名個案，證實在不吸菸肺腺癌患者中，發現多環芳香烴（PAHs）與亞硝胺等環境致癌物的突變印記，非台灣或亞洲特有，而是全球病患共通現象，陳玉如指出，肺腺癌有內在因素與外在因素，內在因素如部分蛋白體的影響，外在因素包含二手菸菸害、汽機車排放的廢氣空污、食品添加物與防腐劑等亞硝胺影響，以外在因素來說，多環芳香烴（PAHs）、亞硝胺等都和肺腺癌無復發存活率高相關。

陳玉如進一步指出，環境因子的影響程度會因為性別有差異，如對男性來說，空污、菸害等影響因子會比女性更大，但對女性來說，食品添加物等影響更明顯，而至於為何會有性別的差異，這是和女性荷爾蒙會影響部分解讀酵素，導致對食品添加物的解毒效率下降。

另，肺癌若早期發現，通常可透過手術切除治療，但卻也發現早期患者有一定比例仍在數年內復發，甚至5年存活率只剩下5成（通常可到90%以上），陳玉如團隊發現有名為C2「類晚期」亞型患者，臨床雖屬於第一期早期癌症，卻和晚期腫瘤有高相似分子特徵，這類患者復發與轉移的風險極高，而這些類晚期患者的影響因子，也會因性別展現差異，男性患者較受外在環境因素空污菸害影響，女性患者則多受內在致癌因子蛋白體等影響，該發現未來有助於針對性別差異和致癌途徑有更精準治療。

陳玉如表示，團隊已設計出具有4個關鍵蛋白體位點、針對高復發風險患者的血液檢測模組，目前正在進行臨床驗證，可望最快在2年內就可落地實際使用。

肺癌是國內癌症發生率與死亡率雙冠王，年度新增1.8萬人確診，並造成每年超過萬人死亡，台大醫院外科部主任陳晉興表示，目前肺癌都以肺腺癌為主，也是健保支出最多的癌症，女性患者更超過男性，過去都會以為肺癌是「吸進去」，但實際上肺癌更可能是「吃進去」，他表示該發現結合臨床資料鎖定高風險患者，將可提供更精準的療法並降低復發率。

該研究登上國際頂級期刊「癌細胞」（Cancer Cell）。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

