健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》3物害壞膽固醇飆 飲食「3多」助代謝、防心梗

2025/08/20 12:11

營養師劉學民指出，日常飲食想要避免低密度膽固醇產生過多，建議多吃蔬果、料理多清炒蒸燙、多使用植物油，有助維持健康；示意圖。（圖取自freepik）

營養師劉學民指出,日常飲食想要避免低密度膽固醇產生過多,建議多吃蔬果、料理多清炒蒸燙、多使用植物油,有助維持健康;示意圖。(圖取自freepik)

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聽說膽固醇多數是由身體合成，僅二、三成來自飲食，因此膽固醇過高也不用在意？對此，營養師劉學民指出，膽固醇是身體的重要原料，約70-80%由肝臟合成，但若常吃含飽和脂肪酸、反式脂肪酸以及油炸高溫等食物，仍易造成低密度膽固醇（LDL，壞膽固醇）過多，進而導致中風或心肌梗塞風險增。因此，建議日常飲食多使用植物油、多蔬果、多清炒蒸燙，有助維持代謝健康。

飲食影響膽固醇不是只占3成？膽固醇過高，為什麼營養師叫我少吃炸物、餅乾？劉學民於臉書專頁「營養師Couple食記」發文表示，抽血報告中的血脂常見數據，包括：膽固醇（TC）、低密度膽固醇（LDL）、高密度膽固醇（HDL，好膽固醇），膽固醇可製造膽酸、細胞膜、荷爾蒙等，雖有約70-80%的膽固醇由身體肝臟合成，但別被占比誤導，因為吃下肚的食物其實也會影響膽固醇代謝。

劉學民並進一步解釋，好壞膽固醇的作用如下：

●低密度膽固醇（LDL）：你可以想像是一台油罐車，它會把油脂膽固醇載去心臟、血管各處，LDL過多易使血管壁發炎反應，造成血管粥樣硬化，進而增加心肌梗塞或中風風險，故稱為「壞的膽固醇」。

●高密度膽固醇（HDL）：也是一台油罐車，只是運送方向不同，它是將各臟器血管中的油脂膽固醇，運回來肝臟清理代謝，故又稱為「好的膽固醇」。

3大食物成分增加LDL

至於日常飲食中的食物，對於膽固醇有哪些影響？劉學民特別說明，尤須注意以下3大成分易導致LDL增加，造成血管硬化等風險：

飽和脂肪酸（Saturated Fat）：炸雞、薯條、奶油、有餡料的餅乾、熱狗等，易含有大量「飽和脂肪」，會直接刺激肝臟增加合成LDL，同時讓VLDL（LDL的前身）攜帶更多膽固醇。此外，飽和脂肪酸不僅使得LDL生成增加，也會導致血中LDL無法有效清除代謝。

反式脂肪酸（Trans Fatty acids）：反式脂肪不僅增加LDL，還會降低HDL，自然界中動物性肉類、乳品含均含有反式脂肪，加工食品中也可能含有。雖然台灣已於2018年就禁用反式脂肪，但部分進口或非正規食品仍可能含有反式脂肪，因此，須注意食品成分與營養標示。

油炸高溫使油脂氧化劣變：當油脂遇到高溫烹調，如炸、煎等，會改變油脂的化學結構，產生氧化產物，吃下肚就會影響脂肪代謝。高溫氧化油脂與飽和脂肪酸都會促進體內發炎反應，使LDL被氧化反應改變狀態，更容易在血管壁中沉積，形成斑塊導致血管硬化，增加中風心肌梗塞風險。

營養師劉學民表示，炸雞、薯條、熱狗等易含有大量飽和脂肪，會直接刺激肝臟增加合成LDL，也會導致血中LDL無法有效清除代謝；情境照。（圖取自freepik）

營養師劉學民表示,炸雞、薯條、熱狗等易含有大量飽和脂肪,會直接刺激肝臟增加合成LDL,也會導致血中LDL無法有效清除代謝;情境照。(圖取自freepik)

飲食3多有助清除自由基

那麼，日常飲食該怎麼做？劉學民建議遵循以下「3多」原則，有助遠離壞膽固醇：

多用植物油：建議用好油載走壞油，多選用芥花油、亞麻仁油、苦茶油、橄欖油等，減少動物性油，如豬油、牛油、奶油等飽和脂肪酸較高的油品。另，蛋糕、麵包、餅乾、奶油餡料等也要小心，這些都是隱藏的飽和脂肪。

多蔬菜水果：蔬果膳食纖維豐富，膳食纖維有助膽固醇代謝。此外，蔬果富含維生素C、花青素等各種抗氧化成分，也可幫助清除體內自由基，減少不好的物質產生。此外，豬牛羊等紅肉、雞皮、鴨皮、豬皮，以及雞心、雞胗、豬肝等動物性內臟，因飽和脂肪酸較高，建議應減少攝取。

多清炒蒸燙：因油品高溫易劣變，故建議料理少高溫油煎或油炸，多使用較低溫的烹調方式，如清炒、水炒、蒸、燙等，可降低食用油變壞的機率，攝取真正需要的營養。

