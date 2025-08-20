自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

颱風重創中南部血庫告急 北血南送緊急支援O型血

2025/08/20 12:17

今年暑假中南部接連遭颱風與水災重創，血液庫存一度拉警報，最後由北部血庫緊急調撥數千袋血液南下支援。（資料照）

今年暑假中南部接連遭颱風與水災重創，血液庫存一度拉警報，最後由北部血庫緊急調撥數千袋血液南下支援。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年暑假中南部接連遭颱風與水災重創，不僅捐血活動受阻，血液庫存更一度拉警報，最後由北部血庫緊急調撥數千袋血液南下支援，台北捐血中心主任林敏昌直言「捐血真的可以說是看天吃飯。」目前全台血庫中，O型血偏低，安全庫存量僅剩6.8天，呼籲民眾踴躍挽袖。

林敏昌指出，過去多是北部缺血需仰賴南部支援，但今年情況剛好相反，「這次從北部調撥了幾千袋血液南下，中南部最缺的就是O型血。」全台捐血中心屬於同一系統，平時會依血型與需求互相調度，但極端天氣衝擊，影響尤其明顯。

為讓更多人加入捐血行列，捐血規範在7月2日迎來19年來首度修正。食藥署藥品組科長洪國登表示，調整方向比照國際趨勢，將年齡放寬至16至70歲，並取消17歲需家長同意的規定， 65至70歲若有穩定捐血紀錄可繼續，70歲以上則須醫師評估，同時男性捐血體重下限由50公斤降至45公斤。林敏昌也補充，新制上路後確實吸引更多民眾詢問，「捐血量有增加跡象，但長期效果仍待觀察。」

根據台灣血液基金會統計，國內每日血液需求量約6626袋，2024年共供應全血260萬袋、分離術血小板30萬單位，累積捐血人口超過700萬，國民捐血率達7.84%，高於世界衛生組織（WHO）設定的5%標準，讓台灣能自給自足。

食藥署今日舉辦「從捐血到用血 全程品質把關守護健康」記者會，強調除定期訪查捐血中心、捐血站與捐血車，也辦理血漿原料GMP檢查，確保血品符合國際標準。食藥署品質監督管理組科長邱文銹指出，「國血國用」政策是響應WHO決議，核心在於低風險族群的自願無償捐血，並將血液製劑優先供國人使用，目前台灣百分之百都是無償自願捐血。

不過血液製劑仍需仰賴進口，目前台灣有四種國血製劑，包括免疫球蛋白靜脈注射劑、血清白蛋白注射劑、第八與第九凝血因子。邱文銹說，免疫球蛋白已幾乎能完全自給，但血清白蛋白需求龐大，國產量仍不足，需依賴進口，至於第八、第九凝血因子則有基因工程藥品，血液製劑需求低。洪國登補充，目前國內共有7張免疫球蛋白許可證，其中2張為國血製劑，19張白蛋白許可證中有2張為國血製劑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中