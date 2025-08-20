颱風重創中南部血庫告急 北血南送緊急支援O型血

今年暑假中南部接連遭颱風與水災重創，血液庫存一度拉警報，最後由北部血庫緊急調撥數千袋血液南下支援。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年暑假中南部接連遭颱風與水災重創，不僅捐血活動受阻，血液庫存更一度拉警報，最後由北部血庫緊急調撥數千袋血液南下支援，台北捐血中心主任林敏昌直言「捐血真的可以說是看天吃飯。」目前全台血庫中，O型血偏低，安全庫存量僅剩6.8天，呼籲民眾踴躍挽袖。

林敏昌指出，過去多是北部缺血需仰賴南部支援，但今年情況剛好相反，「這次從北部調撥了幾千袋血液南下，中南部最缺的就是O型血。」全台捐血中心屬於同一系統，平時會依血型與需求互相調度，但極端天氣衝擊，影響尤其明顯。

為讓更多人加入捐血行列，捐血規範在7月2日迎來19年來首度修正。食藥署藥品組科長洪國登表示，調整方向比照國際趨勢，將年齡放寬至16至70歲，並取消17歲需家長同意的規定， 65至70歲若有穩定捐血紀錄可繼續，70歲以上則須醫師評估，同時男性捐血體重下限由50公斤降至45公斤。林敏昌也補充，新制上路後確實吸引更多民眾詢問，「捐血量有增加跡象，但長期效果仍待觀察。」

根據台灣血液基金會統計，國內每日血液需求量約6626袋，2024年共供應全血260萬袋、分離術血小板30萬單位，累積捐血人口超過700萬，國民捐血率達7.84%，高於世界衛生組織（WHO）設定的5%標準，讓台灣能自給自足。

食藥署今日舉辦「從捐血到用血 全程品質把關守護健康」記者會，強調除定期訪查捐血中心、捐血站與捐血車，也辦理血漿原料GMP檢查，確保血品符合國際標準。食藥署品質監督管理組科長邱文銹指出，「國血國用」政策是響應WHO決議，核心在於低風險族群的自願無償捐血，並將血液製劑優先供國人使用，目前台灣百分之百都是無償自願捐血。

不過血液製劑仍需仰賴進口，目前台灣有四種國血製劑，包括免疫球蛋白靜脈注射劑、血清白蛋白注射劑、第八與第九凝血因子。邱文銹說，免疫球蛋白已幾乎能完全自給，但血清白蛋白需求龐大，國產量仍不足，需依賴進口，至於第八、第九凝血因子則有基因工程藥品，血液製劑需求低。洪國登補充，目前國內共有7張免疫球蛋白許可證，其中2張為國血製劑，19張白蛋白許可證中有2張為國血製劑。

