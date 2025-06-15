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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》喝咖啡護肝？ 研究：罹患肝癌風險降低40％

2025/06/15 07:33

醫師表示，據國外最新研究發現，適量飲用咖啡，與降低肝臟疾病風險相關，甚至可減少肝癌發生機率約40%；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，據國外最新研究發現，適量飲用咖啡，與降低肝臟疾病風險相關，甚至可減少肝癌發生機率約40%；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來已知咖啡可穩糖、護腦，甚至還能降低部分癌症風險，正面好處多。西園醫院婦產科醫師邱筱宸分享，喝咖啡不僅能讓人精神抖擻，還可能幫肝臟加分。據國外1篇最新研究發現，適量飲用咖啡，與降低肝臟疾病風險相關，甚至可減少肝癌發生機率約40%。

脂肪肝、纖維化機率雙降

邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文表示，根據1篇發表於知名國際醫學期刊《Clinical Gastroenterology and Hepatology》的大型統合分析整合了16篇研究的資料，發現喝咖啡的人罹患肝癌風險降低約40%。另1篇2021年的統合分析也發現，喝咖啡使得脂肪肝發生機率下降23%，脂肪肝進展至嚴重纖維化的風險也下降33%。

此外，邱筱宸說，美國肝臟醫學會（AASLD）於2023年發布的脂肪肝臨床指引中也提到，每天喝3杯或更多咖啡，可能對肝臟有潛在好處。這些發現雖然主要來自觀察性研究，但結果一再重現、樣本龐大，因此也讓咖啡成為越來越受學界關注的飲品。

邱筱宸指出，咖啡不僅含有咖啡因，還富含多酚、抗氧化物質以及可能具有抗發炎效果的天然成分；推測也可能透過以上這些成分保護肝臟。不過，以上推論詳細機轉仍待未來研究證實。

每日1-3杯黑咖啡護肝喝

怎麼喝才能護肝？邱筱宸建議，每天飲用1-3杯中杯黑咖啡、每杯約200-300ml；而且最好不加糖和奶精，若要加也盡量少量。另，有胃痛、胃食道逆流、心悸症狀，以及孕婦或哺乳婦女，應先諮詢醫師是否適合飲用，也不建議暴飲或以咖啡代餐。

醫師說，護肝的是咖啡本體，添加太多糖或奶精，容易增加肝臟負擔，因此建議飲用黑咖啡；示意圖。（圖取自freepik）

醫師說，護肝的是咖啡本體，添加太多糖或奶精，容易增加肝臟負擔，因此建議飲用黑咖啡；示意圖。（圖取自freepik）

常見飲用3迷思Q&A

至於常見的喝咖啡相關3迷思，邱筱宸特別解答如下：

Q1：即溶咖啡是否也有保護力：有些研究包含即溶咖啡族群，但現磨黑咖啡效果可能更明顯。

Q2：拿鐵或三合一是否也可以：護肝的是咖啡本體，不是糖和奶。添加太多糖或是奶精，反而容易增加肝臟負擔，甚至導致脂肪肝。

Q3：是否可飲用超過3杯：建議適量為宜，過量咖啡因可能導致心悸、失眠等副作用。

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