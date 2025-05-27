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健康網》護肝3步驟刻不容緩！ 國健署推免費肝炎篩檢
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕根據我國癌症登記資料顯示，約8成肝癌病例與B型與C型肝炎有關。國民健康署於臉書專頁提醒家長與民眾，一旦感染B、C型肝炎並演變為慢性肝炎，肝臟將因反覆發炎而逐漸形成肝硬化，進而大幅提高罹患肝癌的風險。
國健署指出，肝臟被稱為「沉默的器官」，往往在出現症狀時已屬病情嚴重，可能進展至肝硬化或肝癌。因此，早期篩檢與追蹤治療顯得格外重要。為強化國人肝病防治意識，國健署提供45至79歲民眾（原住民自40歲起至79歲）終身一次免費B、C型肝炎篩檢。民眾若經檢查確定感染，應遵從醫師指示進一步檢查，以評估是否需接受後續治療。
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國健署也呼籲民眾把握「護肝3步驟」：
1. 接受肝炎篩檢。
2. 慢性B、C型肝炎患者應定期追蹤。
3. 依照醫囑接受治療。
此外，肝癌的發生也與不良生活習慣密切相關。國健署提醒民眾應養成健康飲食、規律運動與戒菸酒等良好生活習慣，並定期進行健康檢查，以利早期發現並及時治療，有效阻斷慢性肝炎進一步演變為肝硬化或肝癌。護肝行動不能等，從今天起為自己的健康把關，遠離肝病威脅！
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