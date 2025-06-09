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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》不是只有高齡才危險 醫：肥胖者染疫風險高

2025/06/09 20:05

研究顯示，肥胖者染疫死亡風險增34%，醫籲控制體重可降低風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

研究顯示，肥胖者染疫死亡風險增34%，醫籲控制體重可降低風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠肺炎（COVID-19）疫情捲土重來，確診人數激增，疾管署預估6月底至7月初將進入疫情高峰。初日診所減重專科醫師陳威龍指出，不是只有高齡者要小心，有研究顯示，肥胖讓重症與死亡風險皆飆高，因此短期防疫措施除了勤洗手、戴口罩，長遠來看，體重控制也是民眾可以主動掌握的防疫關鍵。

BMI超標死亡機率高 減重可降低感染風險

陳威龍指出，研究顯示，BMI顯示過重或肥胖的人，相較體重正常者有較高的新冠肺炎感染風險，並且肥胖者感染後的死亡機率，更是比體重正常者高出34%。同時研究也顯示，減重可能有助於降低感染風險。

肥胖會損害免疫功能 削弱應對病毒能力

陳威龍表示，一篇發表於《Clinical Medicine》的綜述文章指出，肥胖患者通常處於慢性低度發炎狀態，伴隨促炎細胞因子如 TNF alpha 和 IL-6 過量產生。這種狀態會損害先天及後天免疫功能，削弱身體應對病毒感染的能力。

同時，肥胖還會損害呼吸系統功能，並常伴有心血管疾病、糖尿病等共病。這些綜合因素都是導致肥胖患者感染 COVID-19 後更容易發展為重症的原因，並有更高的死亡風險。多項研究數據也支持此結論，顯示更高的 BMI 與住院、呼吸系統受損及死亡風險顯著相關。

換句話說，不是只有高齡者才需要擔心，就算平時自認健康，但只要有肥胖問題，染疫後仍可能面臨重症或併發症的風險。因此，除了配合主管機關的防疫措施，陳威龍也呼籲，體重管理應成為個人能主動掌握的防疫策略之一。

陳威龍指出，一項發表於《International Journal of Obesity》期刊的研究，分析近10萬名荷蘭人的健康紀錄，發現過去曾有肥胖史，但在疫情前已經恢復至健康範圍的人，感染風險並未增加，顯示肥胖者若成功減重，可以降低感染風險。只要體重控制得宜，身體的防禦能力就有機會恢復，肥胖並不是無法逆轉的高風險標籤。

陳威龍提醒，平常工作忙碌、生活不規律、飲食習慣不穩定的中壯年族群來說，現在正是重新檢視健康與調整生活型態的好時機。若長期有體重偏高、腰圍超標、血脂異常或血糖偏高等狀況，可考慮尋求專業醫師協助，進行身體檢查與營養調整。讓自己不只是被動防疫，而是主動為身體建立更強的保護力。

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