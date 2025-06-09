麻豆新樓醫院首例 心房顫動電燒術成功

麻豆新樓醫院心臟暨電生理專科醫師陳昭佑（右1）近日成功完成首例心房顫動電氣燒灼術，呂先生解決長期未明原因的中風及腎臟栓塞問題，恢復穩定心律，重獲新生。（麻豆新樓醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕64歲呂先生原本呂先生僅有高血壓病史，平日藥物控制良好、身體狀況穩定，某日清晨醒來卻發現右手不靈活、口水不自主流出，緊急就醫後診斷為輕微腦中風，經住院治療與復健後順利出院。然而，3個月後再度因右側腰腹劇痛就醫，確診為腎臟動脈栓塞，心電圖揭示真正病因為心房顫動。麻豆新樓醫院近日成功完成首例心房顫動電氣燒灼術，呂先生解決長期未明原因的中風及腎臟栓塞問題，恢復穩定心律，重獲新生。

麻豆新樓醫院心臟暨電生理專科醫師陳昭佑表示，心房顫動為常見心律不整，若未妥善治療，將使中風與器官栓塞風險高出一般人5倍。研究顯示，在診斷初期1年內積極控制心律，可顯著降低高達35%的再中風風險。呂先生接受抗凝血藥物及藥物調整治療後，心律仍無法穩定，即便嘗試電擊復律仍反覆發作，最終決定接受心房顫動電氣燒灼術，術後心律穩定，大幅降低再發栓塞風險。

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陳昭佑指出，心房顫動多源自左心房肺靜脈異常放電，電燒術透過導管阻斷異常訊號，是目前控制心房顫動的有效方式。藥物控制成功率僅約4成，電燒術成功率則為其兩倍以上。過去台南溪北地區缺乏電生理專科，病人多需轉診至他院。今年，在院方全力支持與多科協作下，麻豆新樓醫院已成功完成在地第1例電燒手術，讓病人不必遠赴他院，也能獲得先進治療。

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