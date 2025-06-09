自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

麻豆新樓醫院首例 心房顫動電燒術成功

2025/06/09 17:30

麻豆新樓醫院心臟暨電生理專科醫師陳昭佑（右1）近日成功完成首例心房顫動電氣燒灼術，呂先生解決長期未明原因的中風及腎臟栓塞問題，恢復穩定心律，重獲新生。（麻豆新樓醫院提供）

麻豆新樓醫院心臟暨電生理專科醫師陳昭佑（右1）近日成功完成首例心房顫動電氣燒灼術，呂先生解決長期未明原因的中風及腎臟栓塞問題，恢復穩定心律，重獲新生。（麻豆新樓醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕64歲呂先生原本呂先生僅有高血壓病史，平日藥物控制良好、身體狀況穩定，某日清晨醒來卻發現右手不靈活、口水不自主流出，緊急就醫後診斷為輕微腦中風，經住院治療與復健後順利出院。然而，3個月後再度因右側腰腹劇痛就醫，確診為腎臟動脈栓塞，心電圖揭示真正病因為心房顫動。麻豆新樓醫院近日成功完成首例心房顫動電氣燒灼術，呂先生解決長期未明原因的中風及腎臟栓塞問題，恢復穩定心律，重獲新生。

麻豆新樓醫院心臟暨電生理專科醫師陳昭佑表示，心房顫動為常見心律不整，若未妥善治療，將使中風與器官栓塞風險高出一般人5倍。研究顯示，在診斷初期1年內積極控制心律，可顯著降低高達35%的再中風風險。呂先生接受抗凝血藥物及藥物調整治療後，心律仍無法穩定，即便嘗試電擊復律仍反覆發作，最終決定接受心房顫動電氣燒灼術，術後心律穩定，大幅降低再發栓塞風險。

陳昭佑指出，心房顫動多源自左心房肺靜脈異常放電，電燒術透過導管阻斷異常訊號，是目前控制心房顫動的有效方式。藥物控制成功率僅約4成，電燒術成功率則為其兩倍以上。過去台南溪北地區缺乏電生理專科，病人多需轉診至他院。今年，在院方全力支持與多科協作下，麻豆新樓醫院已成功完成在地第1例電燒手術，讓病人不必遠赴他院，也能獲得先進治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中