小小醫師醫療探險之旅 深入醫院解密達文西機械手臂

「達文西機械手臂工作坊」讓小醫師們彷彿置身手術現場，親身感受高科技醫療的魅力。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院連續舉辦24年的超人氣活動「小小醫師體驗營」，今（2025）年吸引了40名學童參與；竹北院區首度推出重磅級「達文西機械手臂工作坊」，由達文西手術中心主任廖御佐親自講解操作方式，並讓小小醫師們親自逐一操作，體驗機械手臂的靈活與精準。

這趟小小醫師醫療探險之旅，從智慧科技到臨床實務，課程內容多元豐富。活動特別結合醫院智慧醫療特色，除由醫師操刀講解達文西機械手臂，也介紹腹腔鏡手術的原理與優點，說明如何透過微創技術，降低病人疼痛與術後恢復時間。透過實際操作與互動，讓小醫師們彷彿置身真實手術現場，深刻感受智慧醫療的魅力。

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另安排檢驗醫學部醫檢師田克蓮介紹如何運用數據協助診斷與治療，讓小朋友變身為「檢驗小尖兵」；感染管控中心感染管制師謝夢衿則透過「洗手五步驟」教學，帶領孩子們成為「防疫小英雄」，寓教於樂效果十足。

小醫師們還參與「醫院巡禮」，實地走訪婦幼醫學中心、檢驗醫學部、影像醫學部、藥劑部與智慧醫療跨域展示區，深入了解各職類專業與醫療團隊合作的重要性。孩子們在有獎徵答中，踴躍搶答「專科護理師」等角色的工作內容，展現高度學習熱情。

院長余忠仁分享自己在5歲時最喜歡站在窗台旁，看著父親為病人醫治，幼小心靈中對父親身影的景仰，成為他立志從醫的重要啟蒙。余忠仁也提及，醫療環境與時俱進，智慧醫療的導入不僅提升了診斷與治療的精準度，也更加凸顯團隊合作的重要性，從醫師、護理師到每一位醫療工作者，緊密合作守護病人的健康。

結業式上，副院長蔡孟昆頒發證書，並謝謝今天陪伴學童參與的工作人員，讓這個學習旅程更圓滿。希望小朋友們繼續保持好奇、勇敢探索，成為溫暖又有行動力的人！

新竹臺大分院連續舉辦24年的超人氣活動「小小醫師體驗營」，課程內容從智慧科技到臨床實務，為孩子們打造難忘的暑期回憶。（新竹台大分院提供）

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