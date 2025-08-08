自由電子報
晴時多雲

健康網》保養血管有撇步！ 醫：「這樣做」抗老、降發炎

2025/08/08 16:55

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，血管內皮細胞影響身體是否發炎，甚至癌細胞是否入侵。建議養成運動習慣如快走等，有助喚醒血管內皮修復力；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕血管是人體中龐大的運輸組織，養分與廢物都須透過它傳遞，因此重要性不容小覷。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，許多人都忽略了身體裡最沉默、卻最影響健康的角色：血管內皮細胞（Endothelial Cells），它們決定著血液怎麼流、發炎會不會爆，甚至癌細胞能不能趁虛而入。因此建議平日養成運動習慣，不僅可瘦身，還能喚醒血管內皮的修復力、活化血管，有助預防血栓、降發炎、抗老化。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文表示，有些人覺得血壓、膽固醇正常，心血管是否就不需要保養？其實血管中的血管內皮細胞，就像血管的「皮膚」，雖然看不見、摸不到，但當這層血管內皮健康時，血流滑順，發炎少，身體就像高速公路沒塞車。若它開始受損，問題就會像小石頭掉進引擎，慢慢磨壞整部機器。

運動刺激一氧化氮釋放防血栓

張家銘進一步指出，我們都以為運動是為了瘦身或燃脂，其實運動也可喚醒血管內皮的修復力。不論快走、深蹲、爬樓梯，當血液流動加快時，會刺激內皮細胞釋放「一氧化氮」（Nitric Oxide,NO），它就像血管的放鬆按摩師，不但讓血管放寬，也能預防血小板亂黏、防止血栓，甚至還能降發炎、抗老化。

4大類食物助內皮細胞健康

此外，張家銘說，內皮細胞很敏感，高糖高油、加工紅肉、炸物、含糖飲料都會讓內皮發炎、NO變少、血流變慢、血壓上升，慢慢啃蝕血管的彈性。建議日常飲食應攝取有助NO生成的深綠色蔬菜；含多酚具抗氧化力的藍莓、葡萄、黑巧克力；提供Omega-3抗發炎的橄欖油、堅果、深海魚；以及穩定血糖又顧血管的豆製品、全穀類；有助內皮細胞健康。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，除富含多酚、Omega-3的食物有助內皮細胞健康外，多吃深綠色蔬菜也有助NO生成；示意圖。（圖取自freepik）

壓力大、睡不好血管也緊繃

張家銘並提及，長期壓力會讓交感神經過度活躍、皮質醇升高、NO被抑制，以致內皮細胞變得乾燥脆弱，血壓升高、發炎變多，均會讓心血管風險上升。所以，睡好覺不只是穩定情緒，也是血管每天修復最關鍵的時段。

至於有些人認為吃營養品也能修復？張家銘解釋，營養補充或可幫忙，但不能因此當藉口亂吃、亂熬夜。例如：白藜蘆醇、輔酶Q10、維生素C與E等營養素，確實在研究中顯示對內皮有幫助，但切記身體自己會修復才是王道，補品只是是給努力中的人一點助攻，並非奇蹟。

張家銘強調，多走一段路、少喝一杯飲料、早睡半小時、吃一口深綠色蔬菜、放慢呼吸，這些微小的動作，會讓血管內皮細胞回復彈性，也能讓身體內在節奏回歸平衡，並以更長的健康壽命回饋我們。

