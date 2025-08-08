自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》沈玉琳激瘦17公斤 醫：有時減重不等於健康

2025/08/08 15:45

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎提醒，「癌症並不是絕症，但你必須早一點知道它的存在。」（圖取自shutterstock）

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎提醒，「癌症並不是絕症，但你必須早一點知道它的存在。」（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕資深藝人「荒謬大師」沈玉琳近日傳出因血癌住院，對照日前他曾被報導「瘦了17公斤」，減重成功；林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎感嘆：這樣的瘦真的是健康的瘦嗎？廖繼鼎認為，過了中年若未激烈運動或節食，卻快速瘦下來，應當有警覺心。

廖繼鼎在粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」說明，有傳聞指出前他瘦了17公斤，臉頰凹陷、氣色蒼白，許多人大讚他「成功減重」，我當時卻有一絲擔憂：這樣的瘦，真的是健康的瘦嗎？還是，其實是病態的惡病質？

廖繼鼎強調，「減重不等於健康，瘦不代表無病。」尤其是中年以後，若在沒有劇烈運動或特別節食的情況下短期內快速消瘦，應該高度警覺。癌症、甲狀腺、肝病、糖尿病，甚至慢性發炎，都可能是背後的真相。

知名主持人沈玉琳因血癌入院治療，正在準備接受進一步化療與評估骨髓移植。（資料照）

知名主持人沈玉琳因血癌入院治療，正在準備接受進一步化療與評估骨髓移植。（資料照）

廖繼鼎提醒大家：年齡越大，定期健康檢查越不能省；三高只是基本，還要加上血液、肝腎功能、腫瘤指標、超音波、胸腹部影像檢查等全面性評估。更重要的，是你有沒有注意到自己「身體的語言」：食慾、體重、精神、皮膚顏色等等每一個變化，都可能是身體向你求救的訊號。

廖繼鼎提醒：「癌症最怕的不是治療晚，而是發現晚。癌症並不是絕症，但你必須早一點知道它的存在。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中