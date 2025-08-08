健康網》沈玉琳激瘦17公斤 醫：有時減重不等於健康

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎提醒，「癌症並不是絕症，但你必須早一點知道它的存在。」（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕資深藝人「荒謬大師」沈玉琳近日傳出因血癌住院，對照日前他曾被報導「瘦了17公斤」，減重成功；林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎感嘆：這樣的瘦真的是健康的瘦嗎？廖繼鼎認為，過了中年若未激烈運動或節食，卻快速瘦下來，應當有警覺心。

廖繼鼎在粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」說明，有傳聞指出前他瘦了17公斤，臉頰凹陷、氣色蒼白，許多人大讚他「成功減重」，我當時卻有一絲擔憂：這樣的瘦，真的是健康的瘦嗎？還是，其實是病態的惡病質？

廖繼鼎強調，「減重不等於健康，瘦不代表無病。」尤其是中年以後，若在沒有劇烈運動或特別節食的情況下短期內快速消瘦，應該高度警覺。癌症、甲狀腺、肝病、糖尿病，甚至慢性發炎，都可能是背後的真相。

知名主持人沈玉琳因血癌入院治療，正在準備接受進一步化療與評估骨髓移植。（資料照）

廖繼鼎提醒大家：年齡越大，定期健康檢查越不能省；三高只是基本，還要加上血液、肝腎功能、腫瘤指標、超音波、胸腹部影像檢查等全面性評估。更重要的，是你有沒有注意到自己「身體的語言」：食慾、體重、精神、皮膚顏色等等每一個變化，都可能是身體向你求救的訊號。

廖繼鼎提醒：「癌症最怕的不是治療晚，而是發現晚。癌症並不是絕症，但你必須早一點知道它的存在。」

