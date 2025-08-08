35歲以後肌力逐年流失 營養師授3招防肌少症

父親節特別的健康促進活動，新營醫院帶領民眾進行椅子健康操。（醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕慶祝父親節，衛福部新營醫院今天（8日）舉辦「老爸肌密，營向健康」活動，安排營養健康講座、健康促進操與衛教闖關活動，提醒民眾久坐也會造成骨質疏鬆與肌肉退化，甚至會變笨笨的，鼓勵爸爸們動起來，提升自我健康意識，在溫馨的氣氛中歡度屬於自己的節日。

營養師黃孟夙說，研究指出成年人在35歲以後，每年約流失0.5%至1%的肌肉量，若缺乏運動或長期營養不良，流失速度加快，進而影響行動能力與生活品質。

請繼續往下閱讀...

為了維持肌力、預防肌少症，黃孟夙宣導民眾要注意3大關鍵因素，1.每日攝取足夠熱量；2.選擇優質蛋白質來源，例如黃豆與其製品、魚類、雞蛋、低脂肉類及奶類；3.搭配適當運動訓練，如阻力訓練。此外，蛋白質應平均在三餐中攝取，有助肌肉合成。平時養成均衡飲食與規律運動，有助增強肌肉量、維持身體機能，降低衰弱風險。

胸腔內科醫師汪政德指出，坐式生活（sedentary lifestyle）是現代許多非傳染性疾病的源頭，例如心臟病、中風、糖尿病，當坐姿連續6小時以上時，便是久坐。65歲以上長輩更可能1天有10小時以上都是坐著或躺著，最需要活動。他帶領現場民眾進行簡單又活潑的椅子健身操，既安全又可以增加新陳代謝。

院長莊毓民說，父親節是表達感謝與敬愛的重要日子，除鼓勵父親重視促進健康，為人子女也要提醒家中長輩，新營醫院已加入國健署銀髮健身房計畫，歡迎長者加入一起歡樂動一動的行列，醫院將為每位父親的身體健康把關。

衛福部新營醫院院長莊毓民（前左四）、副院長李偉愷（前右四）和民眾一起參加父親節特別的健康促進活動。（醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法