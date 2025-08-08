口腔癌早期治癒率近9成 彰基向「爸爸癌」宣戰

病友家屬獻上花束表達對彰基總院長陳穆寬及醫療團隊感謝。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名68歲民眾5年前確診頭頸癌，歷經治療又再復發，最終由彰化基督教醫院總院長陳穆寬及團隊完成切除及重建手術，術後復原狀況良好，今天（8日）他與兒子攜手參加彰基父親節活動時，用香氣與溫度傳遞生命的希望給更多病友。彰基總院長陳穆寬指出，口腔癌患者中約9成為男性，所以也稱為「爸爸癌」，早期癌症治癒率可達88%，呼籲病友要積極戒除菸、酒、檳榔等致病因子，戰勝病魔。

今天活動中，邀請由彰基醫師、專科護理師、藥師等成員組成的「以恩樂團」與病友代表共同演出，現場有病友家屬獻上花束表達對總院長陳穆寬及醫療團隊的感謝，還有病友親手沖煮咖啡、行動咖啡車活動回顧展及切蛋糕祝福儀式，氣氛溫馨感人。

彰基總院長陳穆寬強調，口腔癌早期治癒率達88%。（彰基提供）

總院長陳穆寬表示，根據臨床統計，口腔癌患者中約9成為男性，所以有人稱口腔癌為「爸爸癌」。面對口腔癌，早期癌症治癒率可達88%，及早發現與積極治療是關鍵，他呼籲病友們不僅勇敢面對治療挑戰，更要積極配合醫囑戒除菸、酒、檳榔等致病因子，在醫療團隊的關懷與陪伴下戰勝病魔。

68歲的病友原為地政士，曾擔任地方調解委員，生活積極、樂於助人，5年前確診頭頸癌，歷經治療又再復發，最終由陳穆寬及團隊完成切除及重建手術，術後復原狀況良好。今天他與專業咖啡師兒子攜手參與活動，用香氣與溫度傳遞生命的希望給更多病友，象徵病友不只是接受者，更是希望的傳遞者。

彰基舉辦「爸爸的節日」愛與信念咖啡慶典，總院長陳穆寬（中）與病友一起切蛋糕祝福。（彰基提供）

無喉病友化身型男咖啡師，於安寧病房用咖啡療癒關懷病人及家屬的心。（彰基提供）

口腔癌患者約9成為男性，但主要照顧者多為女性，她們照料與包容，成為醫療團隊最堅實的助力。（彰基提供）

