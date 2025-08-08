自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

口腔癌早期治癒率近9成 彰基向「爸爸癌」宣戰

2025/08/08 16:19

病友家屬獻上花束表達對彰基總院長陳穆寬及醫療團隊感謝。（彰基提供）

病友家屬獻上花束表達對彰基總院長陳穆寬及醫療團隊感謝。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名68歲民眾5年前確診頭頸癌，歷經治療又再復發，最終由彰化基督教醫院總院長陳穆寬及團隊完成切除及重建手術，術後復原狀況良好，今天（8日）他與兒子攜手參加彰基父親節活動時，用香氣與溫度傳遞生命的希望給更多病友。彰基總院長陳穆寬指出，口腔癌患者中約9成為男性，所以也稱為「爸爸癌」，早期癌症治癒率可達88%，呼籲病友要積極戒除菸、酒、檳榔等致病因子，戰勝病魔。

今天活動中，邀請由彰基醫師、專科護理師、藥師等成員組成的「以恩樂團」與病友代表共同演出，現場有病友家屬獻上花束表達對總院長陳穆寬及醫療團隊的感謝，還有病友親手沖煮咖啡、行動咖啡車活動回顧展及切蛋糕祝福儀式，氣氛溫馨感人。

彰基總院長陳穆寬強調，口腔癌早期治癒率達88%。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬強調，口腔癌早期治癒率達88%。（彰基提供）

總院長陳穆寬表示，根據臨床統計，口腔癌患者中約9成為男性，所以有人稱口腔癌為「爸爸癌」。面對口腔癌，早期癌症治癒率可達88%，及早發現與積極治療是關鍵，他呼籲病友們不僅勇敢面對治療挑戰，更要積極配合醫囑戒除菸、酒、檳榔等致病因子，在醫療團隊的關懷與陪伴下戰勝病魔。

68歲的病友原為地政士，曾擔任地方調解委員，生活積極、樂於助人，5年前確診頭頸癌，歷經治療又再復發，最終由陳穆寬及團隊完成切除及重建手術，術後復原狀況良好。今天他與專業咖啡師兒子攜手參與活動，用香氣與溫度傳遞生命的希望給更多病友，象徵病友不只是接受者，更是希望的傳遞者。

彰基舉辦「爸爸的節日」愛與信念咖啡慶典，總院長陳穆寬（中）與病友一起切蛋糕祝福。（彰基提供）

彰基舉辦「爸爸的節日」愛與信念咖啡慶典，總院長陳穆寬（中）與病友一起切蛋糕祝福。（彰基提供）

無喉病友化身型男咖啡師，於安寧病房用咖啡療癒關懷病人及家屬的心。（彰基提供）

無喉病友化身型男咖啡師，於安寧病房用咖啡療癒關懷病人及家屬的心。（彰基提供）

口腔癌患者約9成為男性，但主要照顧者多為女性，她們照料與包容，成為醫療團隊最堅實的助力。（彰基提供）

口腔癌患者約9成為男性，但主要照顧者多為女性，她們照料與包容，成為醫療團隊最堅實的助力。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中