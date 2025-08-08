中山醫大、印尼大學簽合作MOU 首例戽斗少女來台救顎

高嘉澤醫師指出，印尼一名罹患嚴重下顎前突（戽斗症）與恆牙發育遲緩的15歲印尼少女因「新南向口腔醫療合作計畫」受益，本月來台就醫治療。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中山醫學大學自2017年持續推動「新南向口腔醫療合作計畫」，與印尼大學牙醫系建立長期學術與臨床交流。印尼一名罹患嚴重下顎前突（戽斗症）與恆牙發育遲緩的15歲印尼少女，因當地缺乏正顎手術技術，治療7年無效，無法咬合咀嚼，營養不良，今年轉介來台就醫治療，已經完成第一階段矯正，也促成兩校簽署合作備忘錄（MOU），深化醫學與臨床全面合作。

中山醫學大學校長黃建寧與印尼大學校長Heri Hermansyah簽署合作備忘錄。（記者蔡淑媛攝）

中山醫大執行新南向口腔醫療合作計畫，由醫大教授（前副校長）、附醫齒顎矯正科主任高嘉澤率領醫大牙醫系主任、附醫口腔醫學部主任余權航等人，長期深耕印尼，與印尼大學牙醫系合作國際醫療，今天兩校進一步簽訂合作備忘錄，雙方將在教師互訪、學生交換、課程共構、聯合研究與臨床實作等5大面向展開合作。

中山醫大執行新南向口腔醫療合作計畫，由醫大教授（前副校長）、附醫齒顎矯正科主任高嘉澤率領醫大牙醫系主任、附醫口腔醫學部主任余權航等人，長期深耕印尼，與印尼大學牙醫系合作國際醫療。（記者蔡淑媛攝）

中山醫大校長黃建寧表示，印尼大學為東南亞指標性學府，兩校皆設有附設醫院，教學與臨床資源高度互補。此次合作讓雙邊交流邁入新階段，未來將拓展至公共衛生、AI醫療與護理等領域，並推動雙聯學位、短期交換及COIL國際合作線上課程等具體項目，他也說，附設醫院將成為印尼學生及轉介病患的重要臨床實作基地。

印尼大學校長Heri Hermansyah則高度肯定中山醫大在臨床與教學整合上的專業表現，並期待在4天的拜訪行程中，實地了解中山醫大的師資培育、實習訓練與跨科協作機制，進一步深化雙邊的實質合作。

這名印尼少女下顎前突逾2公分，極為嚴重，有一半的乳牙沒掉落，多顆恆牙仍埋在齒槽骨，沒長出來，長年無法正常咀嚼，常將食物整塊吞嚥，導致消化困難、營養不良，加上外觀不佳，心理受創，社交也大受影響，經由印尼大學國際長Nia Ayu Ismaniati Noerhadi聯繫下，成功轉介至中山醫大附醫治療，並促成此次兩校MOU的簽署。

少女今年來台就醫，中山醫大附醫評估她仍在成長發育，8月已完成行第一階段手術，進行牙齦手術，將牙冠增長，貼上矯正器，由於犬齒變成阻生齒，也完成牙冠露出術，待明年評估生長情形，再進行第二階段正顎手術治療。

高嘉澤醫師指出，印尼少女嚴重下顎前突與恆牙發育遲緩，為他進行第一階段手術，包括牙齦手術、牙冠露出術等多重手術。（記者蔡淑媛攝）

高嘉澤表示，下顎前突是東方常見症狀，影響呼吸、咬合，附醫每年治療80至100例，經驗豐富、技術先進。

余權航表示，新南向口腔醫療合作計畫包括將特殊需求口腔照護計畫經驗推廣至東南亞，2018年在菲律賓、泰國、印尼、越南等4國6校，培訓牙醫及醫療照護相關人員，而且中山附醫自2010年起、全台第一家醫院進行身心障礙者在宅口腔醫療，經驗豐富，也協助4國培訓，現在已有2校納入大學課程，也派出醫師來台學習。

中山醫學大學與印尼大學簽署合作備忘錄，深化醫學與臨床全面合作。（記者蔡淑媛攝）

