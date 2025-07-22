心臟會怦怦亂跳！ 醫：當心中風找上門

郭綜合醫院心臟內科醫師葉立浩指心房顫動易在心臟形成血栓，進而循環到腦部或其他器官造成栓塞性中風。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕年近70歲的陳姓婦人有糖尿病、高血壓病史，近期出現心悸、胸悶、喘不過氣症狀，最近2週心臟還會怦怦跳。她到郭綜合醫院做心電圖檢查、確診是心房顫動，心臟明顯擴大約2、3成，有腦中風的風險。醫師安排她做部分自費的導管電燒術，消融心臟異常放電區域，術後持續服用抗凝血藥，定期門診追蹤。

郭綜合醫院心臟內科醫師葉立浩表示，當心臟開始不規則地「怦怦跳」，不只是壓力大或情緒波動這麼簡單，心房顫動（Atrial Fibrillation, 簡稱AF）是一種常見也常被忽視的心律不整疾病，可能引發胸悶、喘氣與心悸，更是腦中風的高風險因子，務必及早診斷、妥善治療。

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年近七十歲的陳姓婦人心臟（中間白色部位）有擴大二至三成的情形。（郭綜合醫院提供）

有統計指出，全台每年心房顫動患者有增加情形，累積約有23萬名患者，65歲以上是高風險族群。葉立浩說，心房顫動亂跳，血液易在心臟內滯留形成血栓，進而循環至腦部或其他器官造成栓塞性中風。AF患者發生腦中風機率是一般人的5倍，而中風後的5年死亡率顯著升高，存活者亦常伴隨失智、偏癱與吞嚥困難等長期後遺症，對個人與家庭都是沉重負擔。

心房顫動成因多元，除了年齡增長，也與高血壓、糖尿病、心臟瓣膜疾病、心臟衰竭及心肌病變等相關。治療上，醫師會根據患者風險評估進行個別化處置，首重控制心跳速率、恢復正常節律及預防血栓形成，抗凝血藥可降低6成中風風險，但要密切追蹤、謹慎用藥，避免出血等副作用。

葉立浩說，若藥物療效不佳，患者可考慮導管電燒術或電擊整流，透過高頻電流燒灼異常放電區域，維持正常心律，減少發作頻率與藥物依賴；部分患者可能需植入心臟節律器或接受外科手術，以進一步穩定心律。

除了醫療介入，葉立浩認為，良好生活習慣是防治心房顫動的關鍵，建議民眾戒除菸酒、維持規律作息與飲食，適度運動並保持情緒穩定，有助於控制疾病。此外，也應養成定時測量血壓與脈搏、按時服藥、定期回診與主動告知用藥情況的習慣，以利有效掌握病情變化。

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