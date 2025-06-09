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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》烤香腸亞硝酸鹽致癌？ 醫解答：別搭「3食物」

2025/06/09 18:27

醫師說明，香腸添加之亞硝酸鹽亞致癌的可能性很低，真正會致癌的是與游離胺形成的「亞硝胺」；示意圖。（圖取自freepik）

醫師說明，香腸添加之亞硝酸鹽亞致癌的可能性很低，真正會致癌的是與游離胺形成的「亞硝胺」；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香腸在木炭的烈火、鐵盤的油炸下烤到噴汁，塗上特製的秘方醬料，幾乎是夜市必吃美食，但香腸製作時添加的亞硝酸鹽真的會致癌？禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智解答，其實沒有那麼恐怖，亞硝酸鹽本身致癌可能性較低，亞硝胺才是致癌關鍵，只要盡量避免和乾燥海產食品、發酵乳及不新鮮的肉品一起吃，就不必過於擔心。

陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文說明，其實亞硝酸鹽本身致癌的可能性很低，真正會致癌的是與游離胺形成的「亞硝胺」，若不是因為細菌污染或發酵食品，通常食物中的胺，大都是組成胺基酸、蛋白質與肌酸，只有極少部分會游離與亞硝酸鹽產生反應！只要盡量避開烤香腸與乾燥海產食品、發酵乳及不新鮮的肉品一起吃，幾乎不太可能對身體造成多大的危害。

1.乾燥的海產類食物：如魚乾、蝦乾、蝦米乾、魷魚乾、干貝、魚刺、鯖魚、秋刀魚等。

醫師提醒，盡量避免一同食用烤香腸與魚乾等乾燥的海產類食物；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師提醒，盡量避免一同食用烤香腸與魚乾等乾燥的海產類食物；示意圖。（圖取自photoAC）

2.熟成起司：發酵乳（如優酪乳、養樂多）。

3.不新鮮的肉：不新鮮的肉易與亞硝酸鹽結合成游離胺。

陳威智補充，真正有問題的往往不是食物本身，而是自己的飲食頻率和習慣。亞硝酸鹽雖然有致癌的可能性，但其實也具有預防肉毒桿菌的好處。健康飲食，並非刻意拒絕某種食物，多方面均衡攝取各種食物的營養，才是王道。

醫師強調，健康飲食，並非刻意拒絕某種食物，多方面均衡攝取各種食物的營養，才是王道；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師強調，健康飲食，並非刻意拒絕某種食物，多方面均衡攝取各種食物的營養，才是王道；示意圖。（圖取自photoAC）

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