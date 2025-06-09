新冠疫情升溫 陳其邁抱病公布3大防疫主軸

高雄市長陳其邁公布市府針對新冠疫情的防疫3大主軸。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕近日新冠疫情升溫，高雄市長陳其邁昨（8）日因呼吸道症狀缺席海安12號演習，今（9）日下午召開記者會公布高雄市3大防疫主軸，包括長照機構及醫院配戴口罩、重症高風險對象預防併發症及醫學中心急診戶外診療專區、每日更新疫苗快篩與抗病毒藥物資訊，同時強調防疫量能充足，民眾不用恐慌，有重症高風險者才需要就醫、快篩和投藥。

陳其邁表示，新冠病毒株有變異時，就會有一波流行的高峰曲線，從2024年至2025年的流行曲線來看，預估6、7月台灣會進入流行的高峰期，不過新冠疫情已流感化、社區化，死亡率更已從2022年的每10萬人的57.55人降至2025年的1.12人，傳染性高，但致死率不高。

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由於新冠疫情流感化，陳其邁也公布高雄市3大防疫主軸，一是進入長照機構或醫院一定要戴口罩；二是重症高風險對象「就醫、快篩、投藥」，4大醫學中心自6月6日起設「急診戶外診療專區」分級分流；三是每日更新合約醫療院所疫苗、快篩檢測及抗病毒藥存量。首重重症高風險族群及時就醫與預防併發重症，同時維持急診量能。

高雄市衛生局長黃志中說明，高風險場域若發生群聚感染的處理流程。（記者許麗娟攝）

高雄市衛生局長黃志中指出，市府已要求長照機構落實防疫，並提醒機構照護人員及住民，有疑似症狀應儘速就醫篩檢，陽性反應使用抗病毒藥物，降低併發重症及群聚風險。

另因應一般民眾快篩及就醫需求，衛生局亦每日彙整快篩試劑、抗病毒藥整備資訊，包括同時提供健保、自費快篩及抗病毒藥物合約醫療院所名單，以及販售COVID-19快篩試劑藥局名單。目前全市疫苗合約醫療院454家、抗病毒藥合約醫療院所330家，提供COVID-19快篩檢測醫療院所163家、每日更新存量、資訊公開透明。

小港醫院院長洪志興提醒兒童重症症狀警示。（記者許麗娟攝）

小港醫院院長、兒科專科醫師洪志興提醒，兒童發燒超過48小時或超過39度高燒合併發冷、退燒後持續活動力不佳、超過12小時未進食或未解尿、退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶、胸痛等，都可能是重症警示症狀。

大同醫院院長、胸腔重症專科醫師林孟志則指出，成人有呼吸道症狀，且有重症危險因子者要特別注意，心跳每分鐘大於100下、血壓低於90mmHg，或是喘、呼吸困難、意識不清、無法進食等相關症狀，如有以上情況發生更要趕快就醫。

大同醫院院長林孟志說明新冠重症的高風險族群。（記者許麗娟攝）

高雄市診所協會理事長楊宜璋說明，患者至診所就醫的處理流程。（記者許麗娟攝）

高雄市診所協會理事長楊宜璋呼籲，民眾若有上呼吸道症狀，一定要戴口罩、速就醫，由醫師評估快篩、使用抗病毒藥物。此外，接種新冠疫苗為預防併發中、重症最有效方法，凡年滿6個月以上尚未接種者，請儘早施打第1劑。

衛生局提醒，疾管署自今年6月11日起，將65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全者等3類高風險對象第2劑新冠JN.1疫苗接種間隔調整為2個月（60天），以降低重症或死亡發生風險，高雄市新冠疫苗合約醫療院所及疫苗接種資訊，可至衛生局官網查詢。

疾管署自本（6）月11日起，3類高風險對象第2劑新冠JN.1疫苗接種間隔調整為2個月。（衛生局提供）

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