健康網》健康管理逆轉三高！ 國健署推「722原則」

國健署表示，「722」血壓量測原則簡單易記，包含「7」連續7天量測、「2」每天早晚各量一次、「2」每次量測2遍並取平均值；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為協助民眾做好自我健康管理，國民健康署近日透過臉書專頁呼籲民眾重視慢性病防治，並推廣「722自我血壓量測法」，鼓勵民眾主動掌握血壓變化，降低高血壓及相關慢性疾病風險。國健署也推出「科學算病館」，可預測未來10年內罹患冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病及其他心血管疾病的風險，透過早期發現、早期介入來達到預防。

國健署表示，「722」血壓量測原則簡單易記，包含「7」連續7天量測、「2」每天早晚各量1次、「2」每次量測2遍並取平均值。透過定期紀錄血壓變化，能及早發現異常徵兆，避免疾病惡化。

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除了血壓管理，國健署也強調均衡飲食與規律運動同樣重要；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

除了血壓管理，國健署也強調均衡飲食與規律運動同樣重要。飲食方面應遵循「少油、少鹽、少糖及高纖」原則，並攝取適量水果與天然食物；運動則建議每週累積至少150分鐘的中度身體活動，養成固定運動習慣。若血壓或其他檢查結果異常，應及時就醫診斷治療，以降低罹患慢性疾病的風險。

為協助國人了解自身健康風險，國健署推出「科學算病館」，可預測未來10年內罹患冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病及其他心血管疾病的風險，並依據評估結果分為高風險、中度風險與低風險等級，同時提供後續追蹤建議。透過早期發現與積極介入，幫助民眾改善不良生活習慣，降低慢性病發生機率，守護國人健康。

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