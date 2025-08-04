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健康 > 名人健康事

健康網》林杏兒乳癌0期 醫：應持續追蹤治療

2025/08/04 18:45

國民黨籍台北市議員林杏兒證實罹患乳癌0期，高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長陳芳銘建議，應持續追蹤檢查。（取自林杏兒臉書）

國民黨籍台北市議員林杏兒證實罹患乳癌0期，高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長陳芳銘建議，應持續追蹤檢查。（取自林杏兒臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國民黨籍台北市議員林杏兒4日證實罹患乳癌0期。高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長陳芳銘指出，早期荷爾蒙陽性乳癌（0至3期）在治療上主要力求「根治或完全緩解」，但為了安全起見，要持續追蹤檢查，不要掉以輕心。

林杏兒於臉書留言：「但請大家不用太擔心，因為很幸運地是早期發現，醫生也說只要配合治療，很快就能恢復健康。」陳芳銘表示，0至3期常見治療方式包括手術、放射治療、化療、荷爾蒙治療與標靶治療。若病情進展至第4期、出現遠端轉移或無法以手術切除等方式，則會將治療著重在延緩惡化、維持生活品質，採用全身性治療控制病情。

自北市議員許家蓓去（2024）年因子宮內膜癌病逝，讓議會同仁更加重視自己的健康。林杏兒也說，未來她將會全力配合醫師的治療，相信很快就可以重新回到議員的崗位。

乳癌多年來穩居台灣女性癌症發生率首位，每年約有1.5萬人新確診乳癌，2024年國人十大癌症死因中，女性乳癌奪走3050人生命，每年約有1.5萬人新確診乳癌，其中以「荷爾蒙陽性乳癌」占約6至7成居冠。據統計，乳癌的好發年齡為57歲，此時女性正值肩負家庭與職場責任的關鍵階段，一旦確診，對人生規劃與家庭結構都是重大衝擊。

國健署指出，目前國際上最具醫學實證，可以有效提早發現並改善預後的乳癌篩檢方法是乳房X光攝影，乳房X光攝影檢查能偵測到乳房鈣化點或腫瘤，發現無症狀的0期乳癌。研究顯示，50歲以上婦女每1-3年接受1次乳房X光攝影檢查，可降低乳癌死亡率2-3成；鑒於45-69歲婦女為我國婦女罹患乳癌的高峰，因此，國民健康署提供40-74歲婦女每2年1次乳房X光攝影檢查。

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