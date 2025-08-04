中國廣東屈公病失控 專家示警台蚊子雙風暴一觸即發

全球屈公病疫情升溫，圖為能夠傳播屈公病的埃及斑蚊。（法新社）

〔記者林惠琴／台北報導〕中國廣東屈公病疫情失控，專家示警，目前檢視流行病學3條件，台灣屈公病、登革熱疫情也在一觸即發的邊緣，今年恐掀起雙疫情風暴，提醒10月前都是病媒蚊活躍高峰期，民眾出國返台2週內若出現發燒、頭痛，筋骨痠痛等疑似症狀，應盡快就醫並抽血檢驗，以免持續傳播造成病例數「爆掉」。

原本登革熱就是台灣疫情防治重點，但今年全球屈公病疫情也升溫，病媒蚊防治專家、台北市立大學地球環境暨生物資源學系兼任副教授黃基森表示，尤其與台灣往來密切的中國廣東、印尼、菲律賓，旅遊疫情建議等級都已列為第一級「注意」，顯示我國風險也拉高。

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黃基森更指出，流行風險要檢視是否符合流行病學3要件。目前國內病媒蚊密度已達到3級以上，且以雨量換算戶外積水容器至少有100公分的積水，代表怎麼自然蒸發都蒸發不掉，一定需要有人去倒掉，在這種情境下，完全就是適合蚊子繁殖的最佳環境。

至於第3點為有無境外移入病例，根據疾管署統計至7月22日，全台累計15例境外移入屈公病，已創下近6年來同期最高，且截至7月21日，登革熱109例境外移入，也是近6年同期次高，為傳播疫情帶來有利條件。

黃基森指出，從過去經驗來看，六都與屏東縣要特別注意，尤其蚊子是分散性產卵，光是家戶落實孳生源清除不夠，社區公共空間也容易變成病媒蚊孳生場所，必須要有人發動巡檢、清除積水容器。

黃基森強調，9月、10月是病媒蚊活躍的高峰期，提醒民眾出國返台2週內若出現發燒、頭痛，筋骨痠痛等疑似症狀，應盡快就醫並抽血檢驗，以免持續傳播造成病例數「爆掉」，尤其屈公病潛伏期最短僅2天，當病人就醫時，社區中可能已發展出第2波疫情，這是最令人擔心的地方，一定要落實防蚊工作。

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