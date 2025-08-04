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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》常抽筋嚴重恐洗腎！ 醫點名6大食物能預防

2025/08/04 17:19

洪永祥診所院長洪永祥指出，抽筋短暫出現無礙，但若經常反覆發作，不僅影響睡眠品質，也是許多慢性病的常見症狀，嚴重者甚至要洗腎；情境照。（圖取自shutterstock）

洪永祥診所院長洪永祥指出，抽筋短暫出現無礙，但若經常反覆發作，不僅影響睡眠品質，也是許多慢性病的常見症狀，嚴重者甚至要洗腎；情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人曾有半夜睡到一半突然抽筋，甚至痛到驚醒的經驗。洪永祥診所院長洪永祥指出，抽筋短暫出現無礙，但若經常反覆發作，不僅影響睡眠品質，也是許多慢性病的常見症狀，嚴重者甚至要洗腎。許多臨床研究證實，日常飲食適當補充含鉀、鎂、鈣的食物，以及酸櫻桃汁與果醋、適度鹽分與運動電解質飲品、左璇肉酸等特定營養素，有助預防夜間抽筋。

洪永祥於臉書專頁發文表示，晚上睡到突然小腿抽筋，是一種常見的睡眠障礙症狀，指的是下肢肌肉突然劇烈、非自願地收縮所導致的疼痛現象。據《Journal of Clinical Sleep Medicine》研究指出，大約33%的成年人在1年內曾出現夜間小腿抽筋的經驗，其中中老年人發生率更高，抽筋不僅影響睡眠，更有可能造成跌倒與影響生命品質。

潛在慢性病健康問題警訊

洪永祥說，多數人認為抽筋只是短暫不適，但若經常發作，可能造成一些嚴重後果，包括：睡眠障礙與失眠；增加跌倒與骨折風險，尤其是老年人，可能導致跌倒，增加骨折風險；造成肌肉疲勞與損傷；生活品質下降，影響工作效率與社交生活；潛在慢性病健康問題的警訊，如糖尿病、心臟病、失智症、肌少症、代謝異常、慢性腎衰竭問題等，應進一步就醫評估。

補充鉀、鎂放鬆肌肉與神經

至於哪些食物能有效預防抽筋？許多臨床研究證實，適當補充以下特定營養素，有助預防夜間抽筋，但若腎友攝取這些食物，務必諮詢醫師並抽血追蹤。

富含鉀的食物：鉀可穩定細胞膜電位與肌肉興奮性，缺鉀會導致肌肉無法正常放鬆。如香蕉、酪梨、深綠色蔬菜等。

富含鎂的食物：鎂參與超過300種體內酵素反應，是肌肉放鬆與神經穩定的關鍵。常見的高鎂食物，如南瓜子、腰果、杏仁、豆腐、豆漿等。

洪永祥診所院長洪永祥說，許多臨床研究證實，補充特定營養素，如含鎂的南瓜子、腰果、杏仁、豆腐、豆漿等食物，有助預防夜間抽筋；示意圖。（圖取自freepik）

洪永祥診所院長洪永祥說，許多臨床研究證實，補充特定營養素，如含鎂的南瓜子、腰果、杏仁、豆腐、豆漿等食物，有助預防夜間抽筋；示意圖。（圖取自freepik）

富含鈣的食物：鈣參與肌肉收縮與神經傳導，攝取不足或吸收差都會造成神經過度興奮。常見高鈣食物，如：芝麻、小魚乾、羽衣甘藍、莧菜等。

酸櫻桃汁與果醋：酸味成分可透過口腔感受器抑制神經反射弧，減少肌肉痙攣發生。

適度攝取鹽份與運動電解質飲品：尤其運動後、大量流汗或高溫下工作者，適當補充含鈉飲品，可維持電解質平衡。

左璇肉酸：有人稱左旋肉鹼，又稱肉鹼、L-肉酸或卡尼丁，是一種天然存在於人體中的胺基酸衍生物，主要在肝臟和腎臟中合成，並在肌肉、心臟、大腦和其他組織中發揮重要作用。可從肉類食物中攝取，特別是紅肉。

除了飲食，日常如何預防抽筋？洪永祥進一步說，生活習慣與肌肉保養同樣重要，建議可做睡前拉筋、足量水分攝取、規律運動避免久坐、調整睡姿、檢視藥物與健康狀況、補充保健品如維生素B群、鈣鎂碇、泡腳或熱敷減少痙攣，均有助於預防抽筋發生。

洪永祥提醒，小腿抽筋雖常見，但不可輕忽其對睡眠與生活的干擾。透過攝取富含鉀、鎂、鈣的食物，搭配良好伸展與生活習慣，大多數人都能有效預防夜間抽筋。若抽筋頻率增加、伴隨其他神經症狀或無法改善，應及時就醫排除潛在健康問題。

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