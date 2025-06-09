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健康 > 杏林動態

季節多變 澎湖心血管疾病後送增多

2025/06/09 17:35

澎湖駐地醫療直昇機後送，6月不到一半就有3件腦心血管疾病個案。（凌天航空提供）

澎湖駐地醫療直昇機後送，6月不到一半就有3件腦心血管疾病個案。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來氣候不穩定，導致心血管疾病患者增加，連續2日澎湖都傳出心、腦血管疾病緊急後送案例，澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空，在今（9）日後送一名年約40歲主動脈剝離的病患，已是6月第3件心、腦血管疾病後送案件，更令人擔憂的是罹病年齡層明顯下降，可能與飲食及生活習慣有關。

凌天航空今日接獲衛福部空審中心下令，執行衛生福利部澎湖醫院轉高雄榮總後送案件，是一名年約40歲男性，因不明原因主動脈剝離，需要緊急送往台灣本島進行後續治療。凌天航空在10時51分澎湖機場起飛、11時28分高雄機場降落、11時50分到達高雄榮總，在1小時內含地面運送將病患送達醫院。

6月還不到一半時間，澎湖就已發生3起心、腦血管疾病緊急申請直升機醫療後送，分別是9日不明原因主動脈剝離，從澎湖醫院轉高雄榮總；8日不明原因蜘蛛網膜下腔出血，澎湖醫院轉高長；5日晚間不明原因心臟疾病，七美衛生所轉澎湖醫院，3件個案都緊急啟動直昇機後送，搶救寶貴性命。

澎湖縣政府衛生局呼籲，民眾日常若有突發性的肢體無力、胸悶、背部有撕裂痛等情形，應儘速前往醫療院所就醫，爭取黃金治療時間，不要小病拖成大病，造成重病後續治療更為繁複，並有生命危險。

醫療急救爭取時效，直昇機後送搶分奪秒。（凌天航空提供）

醫療急救爭取時效，直昇機後送搶分奪秒。（凌天航空提供）

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