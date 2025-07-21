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健康 > 杏林動態

北醫醫學營澎湖第20期啟動 馬公市攜手醫療隊深耕在地健康

2025/07/21 15:53

北醫楓杏醫療服務隊暑假夏令營，在馬公中正國小舉行開幕式。（馬公市公所提供）

北醫楓杏醫療服務隊暑假夏令營，在馬公中正國小舉行開幕式。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台北醫學大學楓杏醫學服務隊第20期醫學營，今年持續邁入第15年服務澎湖，今（21）日於中正國小、馬公國小及文光國中3校同步啟動「暑期醫學營」。馬公市長黃健忠、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人，前往中正國小（學員130人）、馬公國小（學員60人）、文光國中（學員80人），與林宗彥校長、王文瑞校長、葉天文校長一同出席始業式。

本屆醫學營課程內容多元豐富，中正國小承辦全縣國小生物醫學研習營，主題涵蓋生物醫學概論、健康促進與實作課程。馬公國小醫學體驗營聚焦慢性病認識與急救技能，結合遊戲教學，培養學童健康觀念。文光國中舉辦國中生物醫學研習營，並安排學員前往三軍總醫院澎湖分院參訪，強化臨床醫療現場的實際了解與體驗。

馬公市公所與北醫楓杏醫療隊合作已邁入第3年，雙方持續推動虎井、桶盤的家訪與社區健康行動（義診），今年更進一步擴展至社區醫療衛教與長照服務，積極協助長者疾病管理、用藥安全及居家健康照護，強化在地健康網絡。

馬公市長黃健忠表示，離島醫療資源有限，醫學營能夠持續舉辦，靠的不僅是北醫團隊的長期投入，更要感謝3校校長與教師們的無私協助，以及各界協力單位、社團、公司行號及熱心人士的大力支持與贊助。每一份心力，都是推動馬公市進步的重要力量。市公所會持續協調各方資源，讓健康關懷深入每一個社區角落，讓市民在家鄉就能感受到專業與溫暖的照顧。

馬公文光國中與北醫楓杏醫療服務隊，舉行暑期夏令營。（馬公市公所提供）

馬公文光國中與北醫楓杏醫療服務隊，舉行暑期夏令營。（馬公市公所提供）

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