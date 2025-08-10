自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

「靠腰」面對代謝症候群5大風險 竹縣鼓勵民眾響應「89量腰日」

2025/08/10 10:25

腰圍粗細涉及個人健康狀況，新竹縣政府衛生局呼籲鄉親響應「89量腰日」，遠離代謝症候群的風險。（記者黃美珠攝）

腰圍粗細涉及個人健康狀況，新竹縣政府衛生局呼籲鄉親響應「89量腰日」,遠離代謝症候群的風險。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕腰圍跟人體健康有著息息相關的關係，財團法人千禧之愛健康基金會把8月9日訂為「千禧之愛89量腰日」，新竹縣政府衛生局今年響應，從即日起到8月31日，在該局官網舉辦答題抽獎活動，完成測驗滿分者就有機會抽中300元等值禮券。

縣府衛生局表示，代謝症候群跟心血管疾病、糖尿病等慢性病風險有關。5項健康指標包含腰圍、空腹血糖值、血壓值、空腹三酸甘油酯值、高密度脂蛋白膽固醇值（HDL），若有3項以上超標，就屬於代謝症候群高風險族群，應積極改善生活型態、及早就醫控制。

5健康指標

1、腰圍，男性≧90公分，女性≧80公分。

2、空腹血糖值：≧100mg/dL。

3、血壓值：收縮壓≧130mmHg，舒張壓≧85mmHg。

4、空腹三酸甘油酯值：≧150mg/dL。

5、高密度脂蛋白膽固醇值（HDL）：男性<40mg/dL，女性<50mg/dL。

民眾即日起到8月24日參加千禧之愛89量腰日與合作診所的「三高蔬果有福活動，到7-eleven門市ibon填寫腰圍和血壓，就有機會抽萬元大獎。代謝症候群高風險族群就醫且完成看診，則可到超商領取蔬果。

新竹縣政府衛生局指出，若5項健康指標有3項以上超標，就屬於代謝症候群高風險族群，應積極改善生活型態、及早就醫控制。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府衛生局指出，若5項健康指標有3項以上超標，就屬於代謝症候群高風險族群，應積極改善生活型態、及早就醫控制。（記者黃美珠攝）

