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連續監控血糖 7旬糖尿婦控糖有道
〔記者王俊忠／台南報導〕1名75歲婦人罹患第二型糖尿病逾20年，平時服藥控制血糖，近半年體重減輕、食慾下降，血糖常忽高忽低，且常在午睡後易頭暈、冒冷汗。她到奇美醫院門診發現有「低血糖」現象，合併肌少症、走路慢、易疲倦。為釐清夜間及飯後血糖變化原因，醫師安排她做自費連續血糖監測（CGM）。
營養師並協助婦人調整飲食內容與進食點，同時轉介復健治療加強下肢肌力。經3個月追蹤後，低血糖次數明顯下降，體力與步態有進步，生活品質獲得改善，患者對後續治療更有信心。
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奇美醫院內分泌新陳代謝科醫師黃偉輔指出，高齡本身是糖尿病重要的風險因子，最新統計到2024年我國糖尿病盛行率達10.68%、有245萬人，其中65歲以上糖尿長者更佔54%多，老年人罹病增速明顯超越年輕族群。
黃偉輔說，傳統觀念強調「糖化血色素（A1C）要壓到6.5%以下」，但這對老年人來說反而可能有害，因為太嚴格的控糖，易導致低血糖，進而引發頭暈、意識混亂甚至跌倒骨折。美國與我國糖尿病學會最新建議，針對認知正常、行動自理的長者，糖化血色素可放寬至7至7.5%；若已出現失智或生活需要他人協助者，目標甚至可拉高至8%以上，換取更安全的生活品質。
黃偉輔主張，高齡糖尿病患者控糖不宜控到導致低血糖，因低血糖易導致失智、認知退化、意識不清，若因此跌倒骨折，會加重後續照護壓力。建議仍有咀嚼能力的長輩，少喝粥及液體營養素，家屬可在家中備妥壓力鍋，把肉類、蔬菜與米飯放在一起燉煮，供長輩咀嚼食用，能把蛋白質吃下去，可延緩肌少症、促進健康。
黃偉輔也建議若長輩家中經濟許可，可自費使用連續血糖監測器，能減少血糖過低風險、提升照護效率。奇美醫院長期推動老年糖尿病整合照護門診，結合營養師、護理師與藥師團隊，為長輩量身打造最適合的治療計畫，歡迎鄉親多利用。
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