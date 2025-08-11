自由電子報
健康 > 醫療急先鋒

健康網》周佳正追思會場21天啜泣聲不斷 醫：不需壓抑

2025/08/11 21:50

護理人員在「脆」上PO出周佳正「絕版的印章」又讓網友飆淚、不捨。（民眾提供）

護理人員在「脆」上PO出周佳正「絕版的印章」又讓網友飆淚、不捨。（民眾提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部立桃園醫院為外科主任周佳正設立追思會場，自上（7）月21日設立以來，至今每日的會場內總是有啜泣聲，今（12）日要送別周佳正，醫病護不捨之情也寄語在紙片之上。

衛福部立桃園醫院為外科主任周佳正追思會場，掛滿醫病護的小卡片，上面的字字句句，都令人鼻酸。（桃園醫院提供）

衛福部立桃園醫院為外科主任周佳正追思會場，掛滿醫病護的小卡片,上面的字字句句,都令人鼻酸。（桃園醫院提供）

還有一位稚子用注音符號寫著：「謝謝周醫師照顧我媽媽。」在Threads上，一位護理師PO上周佳正「絕版的印章」又讓網友飆淚、不捨。儘管事發21天，大家緬懷他的心，一直炙熱著。周佳正的哥哥在社群上表示，「行車經過你倒下的地方，眼淚不自覺地流了下來」、「想到你的好，還是會鼻酸，哥哥以你為榮，家人我會照顧，請你安息！」

還有一位癌友送來一隻「白色的獨腳獸飛天馬」，她希望周佳正到天堂用「飛」的，不要再用「走」的，令人不勝唏噓。大同醫院身心科醫師王紹丞指出，面對此類的噩耗，悲傷與思念是真誠的情感，不需壓抑。

周佳正在上月19日北上來台北參加乳癌防治會時，過馬路被公車撞死。周佳正的視病猶親早就是醫護眼中好榜樣，消息傳回桃園，不僅他的家人難以置信，桃園醫院極為震驚，在痛失仁醫之際，即於院內設立追思會場，讓醫病護前來弔唁，緬懷這位難得仁醫。

衛福部立桃園醫院為外科主任周佳正追思會場，掛滿醫病護的小卡片，上面的字字句句，都令人鼻酸。（桃園醫院提供）

衛福部立桃園醫院為外科主任周佳正追思會場,掛滿醫病護的小卡片,上面的字字句句,都令人鼻酸。（桃園醫院提供）

周佳正在醫院開的最後一刀，病患也坐著輪椅前來弔唁他，她表示，自己超過4年沒有檢查，沒想到這一次發現有3個腫瘤、淋巴也有。「我選擇相信周醫師，馬上進行開刀」沒有想到竟是周佳正的最後一刀，她回憶，18日晚周佳正還來看望她，細心拿著紙筆，畫圖說明她乳房的情況，還告訴她，手術的傷口也縫合得很好。

王紹丞也曾在桃園醫院與周佳正共事，他尤其懷念，在新冠疫情防疫期間，感受周佳正是位既溫暖又謙和的前輩，他說，願大家延續周佳正的醫者仁心，繼續守護彼此，也記得照顧自己。

還有周佳正心心念念的「康乃馨姊妹會」，自事發至今，籠罩著低氣壓，所幸成員互相打氣，今天也前來送別仁醫。

