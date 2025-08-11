您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》沈玉琳抗癌 關懷基金會力薦「健康2杯飲」
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳今（11）日再次證實自己罹患白血病，已從三總轉院至台大，由血液腫瘤科醫師侯信安接手治療，接續進行高強度化療及標靶治療，目前治療情況非常順利，也無特別的副作用。癌症關懷基金會表示，依過去化療病患常發生嘴破、潰爛，吞嚥困難現象，還是需要進食才能抗癌。
侯信安曾在「癌症學苑」分享，過往年輕癌友多以高強度化療為主，雖初期反應良好，但有一半會復發，目前若帶有FLT3基因變異的話，則能合併標靶藥物使用，明顯改善預後。在標靶藥物介入後，不只年長患者整體存活期從短短的3-4個月，延長為8至10個月以上；部分年輕患者的5年存活率，也將由4到5成，提高至6、7成。
侯信安說，罹患急性骨髓性白血病，發育不成熟的血球細胞會隨血液循環全身，不但進展速度非常快，並來勢洶洶，所以愈早診斷，嚴重併發症的機會將會減少，他表示，愈早接受治療，才會有良好的治療成績。
癌症關懷基金會指出，從過去血癌癌友中，不少人提到：「就連一口飯，都變得痛苦不堪。」無法正常進食的同時，也讓關心癌友的家人焦慮不堪，因此，基金會建議，要用最天然、最友善的方式補充營養，特製的精力湯、豆穀漿能讓日漸消瘦身軀，有元氣抗癌。
精力湯
●配方：蔬菜＋水果＋堅果＋好水。
●以調理機打成液狀，「不過濾、不去渣」，保留膳食纖維。
●多樣、多色原則，攝取多元植化素與天然抗氧化物。
●幫助細胞對抗自由基，提升修復力。
豆穀漿
●配方：未精緻全榖雜糧（如糙米、帶皮南瓜）＋黃豆／黑豆＋黑芝麻／亞麻仁籽＋好水。
●材料先煮熟／蒸熟，再用調理機打碎。
●富含優質植物性蛋白與能量，幫助維持肌肉、強化免疫力。
●適合吃不下飯、體重下降中的癌友。
