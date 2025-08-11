自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》沈玉琳血癌示警！ 醫列4風險、6防線一次看

2025/08/11 15:57

科博特診所院長劉博仁表示，血癌並非一夕形成，日常除須注意作息、壓力外，也應避免攝取加工食品、燒烤等食物；示意圖。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁表示，血癌並非一夕形成，日常除須注意作息、壓力外，也應避免攝取加工食品、燒烤等食物；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期知名藝人沈玉琳被診斷出血癌，消息一出，令各界震驚。科博特診所院長劉博仁表示，血癌並非一夕形成，而是白血球失控增生所導致的疾病。日常生活應留意避免加工食品作息混亂長期壓力大以及暴露於毒素等4大風險，並做到吃原型食物睡眠充足適時紓壓減少苯暴露聰明選日用品遠離菸害等6件事，有助自己守住免疫防線。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，白血球原本是保護人體的免疫大軍，一旦基因出錯、開始「失控增生」，就會擠壓正常的紅血球與血小板，導致容易感染、容易瘀青、出血、長期疲倦、臉色蒼白。

至於引起疾病的關鍵為何？劉博仁進一步說明，日常生活應多留意有沒有「默默推壞細胞一把」，並列舉以下常見卻易忽略的4大風險：

飲食太加工、太甜、太油：常吃炸物、含糖飲料、燒烤，讓身體長期處在「氧化壓力＋慢性發炎」的環境。另，農藥、塑化劑、重金屬殘留，也會慢性傷害造血系統。

睡眠不足、作息混亂：熬夜、輪班造成生理時鐘失調，干擾免疫與DNA修復，突變更容易溜過身體防疫檢查。

長期壓力大：壓力荷爾蒙（如皮質醇）長期升高，免疫被壓制，發炎無法退卻。

毒素暴露：如苯含量，包括：油漆、溶劑、汽油蒸氣、燃燒產物都有毒素，且與白血病的關聯證據非常確定；農藥使用與暴露越多，白血病與淋巴癌風險越高；吸菸是急性骨髓性白血病的已知危險因子，吸菸越久、量越大，風險也越高。

另，劉博仁提及，想要預防疾病發生，建議日常可以做好以下6件事：

1.去加工、吃原型：每天至少一半餐盤是蔬果，全穀、優質蛋白，少喝含糖飲、少吃炸物與碳烤。

2.睡覺當治療：固定上床時間，最好晚上11點前入睡，睡足7小時。

科博特診所院長劉博仁表示，熬夜、輪班易造成生理時鐘失調，干擾免疫與DNA修復，建議固定上床時間，最好睡足7小時；情境照。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁表示，熬夜、輪班易造成生理時鐘失調，干擾免疫與DNA修復，建議固定上床時間，最好睡足7小時；情境照。（圖取自freepik）

3.壓力要每天「洩洪」：建立紓壓方式，如運動、走路、呼吸、冥想、音樂、畫畫都可以。

4.減少苯暴露：裝修後開窗排風、使用溶劑做好防護、烹飪加強排煙。

5.聰明選用品：減少塑膠容器加熱、選天然成分的清潔劑與護理品。

6.遠離菸害：除了不吸菸，也應避免二手菸。

此外，劉博仁說，部分國外研究也指出以下情況與疾病相關性：

•苯暴露與白血病：2024年研究發現，苯累積會增加白血病風險。

•農藥使用與血液腫瘤：2024年分析顯示，農藥使用模式與白血病、淋巴癌有顯著關聯。

•吸菸與急性骨髓性白血病（AML）：吸菸年數越高，風險越高，已列為確定危險因子。

•晝夜節律失調：雖然針對血癌的直接證據還在累積，但生理節律混亂會影響免疫與 DNA修復，間接增加腫瘤風險。

劉博仁提醒，飲食、睡眠、壓力管理對「白血病的直接因果」證據雖仍在研究中，但對整體免疫與癌症預防已經很確定；而苯、農藥、吸菸對血液腫瘤的證據最扎實。建議不妨從吃、睡、壓力、毒素等4個面向，幫自己守住免疫系統的防線。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中