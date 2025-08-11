健康網》沈玉琳血癌示警！ 醫列4風險、6防線一次看

科博特診所院長劉博仁表示，血癌並非一夕形成，日常除須注意作息、壓力外，也應避免攝取加工食品、燒烤等食物；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期知名藝人沈玉琳被診斷出血癌，消息一出，令各界震驚。科博特診所院長劉博仁表示，血癌並非一夕形成，而是白血球失控增生所導致的疾病。日常生活應留意避免加工食品、作息混亂、長期壓力大以及暴露於毒素等4大風險，並做到吃原型食物、睡眠充足、適時紓壓、減少苯暴露、聰明選日用品、遠離菸害等6件事，有助自己守住免疫防線。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，白血球原本是保護人體的免疫大軍，一旦基因出錯、開始「失控增生」，就會擠壓正常的紅血球與血小板，導致容易感染、容易瘀青、出血、長期疲倦、臉色蒼白。

至於引起疾病的關鍵為何？劉博仁進一步說明，日常生活應多留意有沒有「默默推壞細胞一把」，並列舉以下常見卻易忽略的4大風險：

●飲食太加工、太甜、太油：常吃炸物、含糖飲料、燒烤，讓身體長期處在「氧化壓力＋慢性發炎」的環境。另，農藥、塑化劑、重金屬殘留，也會慢性傷害造血系統。

●睡眠不足、作息混亂：熬夜、輪班造成生理時鐘失調，干擾免疫與DNA修復，突變更容易溜過身體防疫檢查。

●長期壓力大：壓力荷爾蒙（如皮質醇）長期升高，免疫被壓制，發炎無法退卻。

●毒素暴露：如苯含量，包括：油漆、溶劑、汽油蒸氣、燃燒產物都有毒素，且與白血病的關聯證據非常確定；農藥使用與暴露越多，白血病與淋巴癌風險越高；吸菸是急性骨髓性白血病的已知危險因子，吸菸越久、量越大，風險也越高。

另，劉博仁提及，想要預防疾病發生，建議日常可以做好以下6件事：

1.去加工、吃原型：每天至少一半餐盤是蔬果，全穀、優質蛋白，少喝含糖飲、少吃炸物與碳烤。

2.睡覺當治療：固定上床時間，最好晚上11點前入睡，睡足7小時。

科博特診所院長劉博仁表示，熬夜、輪班易造成生理時鐘失調，干擾免疫與DNA修復，建議固定上床時間，最好睡足7小時；情境照。（圖取自freepik）

3.壓力要每天「洩洪」：建立紓壓方式，如運動、走路、呼吸、冥想、音樂、畫畫都可以。

4.減少苯暴露：裝修後開窗排風、使用溶劑做好防護、烹飪加強排煙。

5.聰明選用品：減少塑膠容器加熱、選天然成分的清潔劑與護理品。

6.遠離菸害：除了不吸菸，也應避免二手菸。

此外，劉博仁說，部分國外研究也指出以下情況與疾病相關性：

•苯暴露與白血病：2024年研究發現，苯累積會增加白血病風險。

•農藥使用與血液腫瘤：2024年分析顯示，農藥使用模式與白血病、淋巴癌有顯著關聯。

•吸菸與急性骨髓性白血病（AML）：吸菸年數越高，風險越高，已列為確定危險因子。

•晝夜節律失調：雖然針對血癌的直接證據還在累積，但生理節律混亂會影響免疫與 DNA修復，間接增加腫瘤風險。

劉博仁提醒，飲食、睡眠、壓力管理對「白血病的直接因果」證據雖仍在研究中，但對整體免疫與癌症預防已經很確定；而苯、農藥、吸菸對血液腫瘤的證據最扎實。建議不妨從吃、睡、壓力、毒素等4個面向，幫自己守住免疫系統的防線。

