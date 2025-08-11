健康網》「35921飲食法」吃對順序 逆轉糖尿病

營養學者洪泰雄說，想要穩血糖建議先吃蛋白質，可延緩碳水吸收，餐後血糖上升也會變慢，還能刺激飽足荷爾蒙，讓人少吃些碳水；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要血糖不飆升，除須注意飲食內容，飲食方式其實也有小撇步。營養學者洪泰雄分享穩定血糖原則，除建議用餐先吃蛋白質，增加飽足感，並推薦搭配「35921 飲食法」，重點包括：維持三餐定時定量、間隔5小時、9點後不進食、每日至少飲水2000ml、每餐1份拳頭大小水果。兩者結合下，有助阻擋血糖上衝，並讓胰島素降下來，進而達到穩糖、甚至逆轉糖尿病的目的。

為什麼「蛋白質先吃＋35921飲食法」能幫助逆轉糖尿病？洪泰雄於臉書專頁發文說明，關鍵在於2種方式相互搭配下，可產生以下穩糖作用：擋住血糖衝上去＋讓胰島素降下來休息，並進一步詳述如後。

蛋白質先吃，擋住血糖衝上去

蛋白質和蔬菜先吃進胃裡，如同「緩衝墊」一樣，可以延緩碳水消化吸收。如此一來，餐後血糖上升變慢，胰島素不會暴衝，自然也可減輕胰島β細胞壓力。另，攝取蛋白質還能刺激飽足荷爾蒙，進而讓人少吃一點碳水。

35921飲食法，讓胰島素降下來休息

35921數字分別代表不同的進食意義，說明如下：

●3：一天三餐定時定量，不吃零食。

營養學者洪泰雄說，35921飲食法可讓胰島素降下來休息，除餐隔5小時、晚上9點後不進食、飲足水、每餐1份水果原則外，三餐也要定時定量；示意圖。（photoAC）

●5：餐與餐之間至少相隔5小時，讓胰島素有時間降到基礎值。

●9：晚上9點後不進食，避免夜間血糖飆升與脂肪囤積。

●2：每天至少喝2000ml的水，幫助代謝以及增加飽足感。

●1：每餐1份拳頭大小的水果，補充纖維與抗氧化物。

至於兩者結合的好處有哪些？洪泰雄提及，2種飲食方式相互作用下的好處，包括：減少血糖高峰、降低胰島素阻抗、減少肝臟與內臟脂肪、保護胰島β細胞功能；也因此有助於血糖穩定，甚至可能逆轉糖尿病。

洪泰雄總結強調，蛋白質先吃，擋住血糖衝上去；35921讓胰島素降下來休息。飲食結合這2種方式，也就是穩血糖、降胰島素、逆轉糖尿病的黃金組合。

