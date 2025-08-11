自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「35921飲食法」吃對順序 逆轉糖尿病

2025/08/11 18:19

營養學者洪泰雄說，想要穩血糖建議先吃蛋白質，可延緩碳水吸收，餐後血糖上升也會變慢，還能刺激飽足荷爾蒙，讓人少吃些碳水；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄說，想要穩血糖建議先吃蛋白質，可延緩碳水吸收，餐後血糖上升也會變慢，還能刺激飽足荷爾蒙，讓人少吃些碳水；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要血糖不飆升，除須注意飲食內容，飲食方式其實也有小撇步。營養學者洪泰雄分享穩定血糖原則，除建議用餐先吃蛋白質，增加飽足感，並推薦搭配35921 飲食法」，重點包括：維持三餐定時定量間隔5小時9點後不進食每日至少飲水2000ml每餐1份拳頭大小水果。兩者結合下，有助阻擋血糖上衝，並讓胰島素降下來，進而達到穩糖、甚至逆轉糖尿病的目的。

為什麼「蛋白質先吃＋35921飲食法」能幫助逆轉糖尿病？洪泰雄於臉書專頁發文說明，關鍵在於2種方式相互搭配下，可產生以下穩糖作用：擋住血糖衝上去＋讓胰島素降下來休息，並進一步詳述如後。

蛋白質先吃，擋住血糖衝上去

蛋白質和蔬菜先吃進胃裡，如同「緩衝墊」一樣，可以延緩碳水消化吸收。如此一來，餐後血糖上升變慢，胰島素不會暴衝，自然也可減輕胰島β細胞壓力。另，攝取蛋白質還能刺激飽足荷爾蒙，進而讓人少吃一點碳水。

35921飲食法，讓胰島素降下來休息

35921數字分別代表不同的進食意義，說明如下：

3：一天三餐定時定量，不吃零食。

營養學者洪泰雄說，35921飲食法可讓胰島素降下來休息，除餐隔5小時、晚上9點後不進食、飲足水、每餐1份水果原則外，三餐也要定時定量；示意圖。（photoAC）

營養學者洪泰雄說，35921飲食法可讓胰島素降下來休息，除餐隔5小時、晚上9點後不進食、飲足水、每餐1份水果原則外，三餐也要定時定量；示意圖。（photoAC）

5：餐與餐之間至少相隔5小時，讓胰島素有時間降到基礎值。

9：晚上9點後不進食，避免夜間血糖飆升與脂肪囤積。

2：每天至少喝2000ml的水，幫助代謝以及增加飽足感。

1：每餐1份拳頭大小的水果，補充纖維與抗氧化物。

至於兩者結合的好處有哪些？洪泰雄提及，2種飲食方式相互作用下的好處，包括：減少血糖高峰、降低胰島素阻抗、減少肝臟與內臟脂肪、保護胰島β細胞功能；也因此有助於血糖穩定，甚至可能逆轉糖尿病。

洪泰雄總結強調，蛋白質先吃，擋住血糖衝上去；35921讓胰島素降下來休息。飲食結合這2種方式，也就是穩血糖、降胰島素、逆轉糖尿病的黃金組合。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中