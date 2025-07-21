6旬翁罹直腸腺瘤影響心情 直腸微創手術保肛門助正常生活

盧建璋主任強調，國人罹患大腸直腸癌比例逐年增加，早期篩檢與治療方式的選擇愈顯重要。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕68歲的黎先生因直腸出血就醫，診斷為早期直腸腺瘤病變，原被建議接受傳統低位前切除術，可能需暫時或永久性人工肛門造口，因擔心影響生活猶豫不決，心情跌至谷底，經大腸直腸外科醫師評估後，建議接受「經直腸顯微微創手術」（TEM），在顯微視野與精細器械輔助下完成完整腫瘤切除，順利保留肛門功能，讓他開心生活恢復正常。

仁愛長庚合作聯盟醫院外科部主任盧建璋表示，直腸腺瘤是長在直腸黏膜的良性腫瘤，也稱為瘜肉，若長期不處理有可能會變成惡性腫瘤。其症狀包括便秘、腹瀉、鮮紅色血便、糞便中有血、腹痛或腹部不適，以及不明原因體重減輕等。高危險群包括：年齡超過50歲以上、高脂肪低纖維飲食習慣、過度吸菸飲酒和家族中有大腸直腸癌或腺瘤病史者。

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盧建璋指出，經評估後替患者進行「經直腸顯微微創手術」（TEM），此手術用於治療直腸早期腫瘤與經放射治療後的惡性病灶，顯著降低病人需接受人工肛門造口的比率，手術時間短，且無腹部傷口，術後當日即可下床，3至5天內即可出院。

盧建璋表示，TEM手術最適用於早期直腸腫瘤、良性病灶及經放射治療後縮小無遠端轉移的直腸癌個案。該技術結合高解析顯微影像與穩定氣腸環境，提供超過放大數倍的視野，能精確切除腫瘤、縫合創口，並降低術中出血與併發症。相較傳統經腹腔開刀方式，不僅術後疼痛減輕、恢復時間短，且大幅提升病人術後生活品質。

盧建璋強調，隨著國人罹患大腸直腸癌比例逐年增加，早期篩檢與治療方式的選擇愈顯重要。TEM手術提供了一種介於內視鏡與傳統外科手術之間的微創選項，讓特定病人能保留器官功能並提升生活品質。提醒民眾若有出現排便異常、血便等症狀，應及早就醫檢查，早期發現，早期處置，才能達到最好的治療成效。

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